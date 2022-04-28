Акмурзин: «Когда надеваешь футболку «Спартака», чувствуешь особую энергию»

Вратарь «Спартака» Тимур Акмурзин рассказал, что клубная форма придает ему сил.

«Возможно, прозвучит забавно, но когда надеваешь футболку «Спартака», чувствуешь особую энергию. Она придает тебе сил.

Помню, надел форму, посмотрел в зеркало и подумал: «Невероятно, я в «Спартаке». Теперь надо двигаться, работать и стремиться в основу».

К сожалению, сыграть за главную команду пока не получилось, но я верю, что это реально. Кононов подключал меня к тренировкам, Тедеско брал на сборы, сейчас тоже попадаю в заявку.

Тедеско однажды поздравил меня с днем рождения, что было вообще неожиданно. Сижу, вдруг приходит сообщение: «Это Доменико, с днем рождения, все дела». Тедеско вообще мог поболтать с кем угодно, к любому дублеру подойти и спросить, как дела, как семья», – сказал Акмурзин.

Акмурзин не провел ни одного матча за основу «Спартака».

Его рыночная стоимость – 300 тысяч евро.

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