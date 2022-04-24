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  • ⚡️ РПЛ. «Спартак» проиграл «Ростову» (2:3), пропустив на 95-й минуте с пенальти. У команды Ваноли отменили 2 гола

⚡️ РПЛ. «Спартак» проиграл «Ростову» (2:3), пропустив на 95-й минуте с пенальти. У команды Ваноли отменили 2 гола

24 апреля 2022, 18:31
163

«Ростов» в 26-м туре чемпионата России победил «Спартак». Решающий гол с пенальти в компенсированное время второго тайма забил форвард Али Соу, вышедший на замену.

У «Спартака» не засчитали два гола после VAR – по одному в каждом из таймов.

«Ростов» добился четвертой победы подряд. Команда Валерия Карпина идет на восьмом месте.

«Спартак» занимает десятую строчку. Расстояние от зоны переходных матчей – три очка.

Встречу в поле обслуживал Виталий Мешков.

Россия. РПЛ. 26-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва) – 3:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Тугарев, 14; 1:1 – Соболев, 17; 2:1 – Полоз, 75 (с пенальти); 2:2 – Литвинов, 90+1; 3:2 – Соу, 90+5 (с пенальти).

Ростов»: Песьяков, Калинин (Терентьев, 66), Сильянов, Осипенко, Мелeхин, Глебов, Байрамян, Тугарев (Мухин, 85), Щетинин (Селява, 67), Полоз (Голенков, 88), Комличенко (Соу, 67).

«Спартак»: Максименко, Чернов (Рассказов, 59), Жиго, Джикия, Кофрие (Литвинов, 76), Классен (Николсон, 76), Зобнин, Мартинс, Игнатов, Бакаев (Денисов, 90+3), Соболев.

Предупреждения: Щетинин, 20; Байрамян, 65; Соу, 90+7 – Чернов, 45+5; Соболев, 45+5; Мартинс, 90+4.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак
Комментарии (163)
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житель СПб
1650814357
Поздравляю Ростов!
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nominum
1650814456
Ай да Валера! Ай да сукин сын! Молодца, Ростов!
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NewLife
1650814614
Питерский сученок на ВАРе и подлый Мешков сделали результат. Не хочется комментировать эти моменты, нормальные люди сами видели работу этих тварей.
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Томик
1650814627
Мешков таки вырвал победу, отменив два гола и поставив два пенальти на ровном месте. Молодец. Да даже не на "Ровном месте", а две желтые за симуляюцию должны быть. Падали всю игру. Почему не пять, Мешков? В принципе не удивляет. Удивляет, когда раз в несколько матчей пытаются по правилам судить. Байрамяну с третьего раза карточку дали, опять же. Ну ,молодцы, молодцы они с Мешковым. Когда в футбл судить будем?
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Kollljan
1650814982
Браво Ростов!!!!!
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Fusballer
1650815096
Красиво судейская бригада с ВАР сработали! Молодцы!)))
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хав_бек
1650815201
Отменённый гол Игнатова... На повторе было видно, что Игнатов играл рукой, так как соперник напрыгнул на него нарушая правило. Мало того, надо было сразу свистеть, а не после того, как еще три передачи выполнили и гол забили.
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Garrincha58
1650815637
Спартаку до переходных матчей осталось три очка вот будет смешно в 100 летие вылететь в ФНЛ
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житель СПб
1650815698
Но, посмотрев еще раз детали, - Жиго в этом матче был безобразным! Последний пенальти, чистый - его, но и на 19 минуте пенальти не поставили - неправильно! Жиго фолил. И в ходе игры еще ряд его фолов не зафиксировали.
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Artemka444
1650816345
Играйте а не плачьте!!! Только ныть и можете, со своей Заремой!!!
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