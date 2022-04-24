⚡️ РПЛ. «Спартак» проиграл «Ростову» (2:3), пропустив на 95-й минуте с пенальти. У команды Ваноли отменили 2 гола

«Ростов» в 26-м туре чемпионата России победил «Спартак». Решающий гол с пенальти в компенсированное время второго тайма забил форвард Али Соу, вышедший на замену.

У «Спартака» не засчитали два гола после VAR – по одному в каждом из таймов.

«Ростов» добился четвертой победы подряд. Команда Валерия Карпина идет на восьмом месте.

«Спартак» занимает десятую строчку. Расстояние от зоны переходных матчей – три очка.

Встречу в поле обслуживал Виталий Мешков.

Россия. РПЛ. 26-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва) – 3:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Тугарев, 14; 1:1 – Соболев, 17; 2:1 – Полоз, 75 (с пенальти); 2:2 – Литвинов, 90+1; 3:2 – Соу, 90+5 (с пенальти).

Ростов»: Песьяков, Калинин (Терентьев, 66), Сильянов, Осипенко, Мелeхин, Глебов, Байрамян, Тугарев (Мухин, 85), Щетинин (Селява, 67), Полоз (Голенков, 88), Комличенко (Соу, 67).

«Спартак»: Максименко, Чернов (Рассказов, 59), Жиго, Джикия, Кофрие (Литвинов, 76), Классен (Николсон, 76), Зобнин, Мартинс, Игнатов, Бакаев (Денисов, 90+3), Соболев.

Предупреждения: Щетинин, 20; Байрамян, 65; Соу, 90+7 – Чернов, 45+5; Соболев, 45+5; Мартинс, 90+4.

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