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⚡️ РПЛ. «Спартак» проиграл «Ростову» (2:3), пропустив на 95-й минуте с пенальти. У команды Ваноли отменили 2 гола

«Ростов» в 26-м туре чемпионата России победил «Спартак». Решающий гол с пенальти в компенсированное время второго тайма забил форвард Али Соу, вышедший на замену.

У «Спартака» не засчитали два гола после VAR – по одному в каждом из таймов.

«Ростов» добился четвертой победы подряд. Команда Валерия Карпина идет на восьмом месте.

«Спартак» занимает десятую строчку. Расстояние от зоны переходных матчей – три очка.

Встречу в поле обслуживал Виталий Мешков.

Россия. РПЛ. 26-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва) – 3:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Тугарев, 14; 1:1 – Соболев, 17; 2:1 – Полоз, 75 (с пенальти); 2:2 – Литвинов, 90+1; 3:2 – Соу, 90+5 (с пенальти).

Ростов»: Песьяков, Калинин (Терентьев, 66), Сильянов, Осипенко, Мелeхин, Глебов, Байрамян, Тугарев (Мухин, 85), Щетинин (Селява, 67), Полоз (Голенков, 88), Комличенко (Соу, 67).

«Спартак»: Максименко, Чернов (Рассказов, 59), Жиго, Джикия, Кофрие (Литвинов, 76), Классен (Николсон, 76), Зобнин, Мартинс, Игнатов, Бакаев (Денисов, 90+3), Соболев.

Предупреждения: Щетинин, 20; Байрамян, 65; Соу, 90+7 – Чернов, 45+5; Соболев, 45+5; Мартинс, 90+4.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии142
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    Рейтинг: +4727

    _Marqella_ 12 минут назад

    Валера наказал Спартак....

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    Рейтинг: +31280

    VVM1964 > _Marqella_ 2 минуты назад

    Не Валера, а Виталий !!!(((

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    Рейтинг: +2232

    docndoc 14 минут назад

    Триллер для концовки сезона: Енисей выносит Спартак из полуфинала кубка. Спартак в растрепанных чувствах опускается в зону стыков. Енисей попадает в стыки (а шансы хорошие) и опять выносит Спартак теперь уже в пердив. Лучшее лечение понтов.

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    Рейтинг: +31280

    VVM1964 > docndoc 1 минуту назад

    Проснись, любитель кошмаров !!!)))

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    Рейтинг: +2232

    docndoc 18 минут назад

    Победа Ростова не вполне логична но вполне заслуженная, как и поражение Спартака. ОЧЕНЬ медленные центральные защитники: либо отпускают, либо бьют по ногам.
    Максименко пить валерьянку перед игрой - больно взвинченный. Первый гол вратарский, в ближний угол на противоходе. Максименко обязан был видеть, что нападающий, получив мяч, ни разу не поднял голову и тупо смотрел на мяч, даже во время удара. В такой ситуации он мог бить только в ближний. Первый пендель мог взять, если бы не гадал, Полоз пробил практически по центру. А ко второму пенделю уже так распсиховался, что даже плохой удар отразить не смог.
    Ваноли игрой не управляет, совсем. Прыгает, скачет.. Всё без толку.

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    Рейтинг: +31280

    VVM1964 > docndoc 33 секунды назад

    Ты по ходу мастер чушь писать (((

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    Рейтинг: +1246

    balam 29 минут назад

    едут наши казаки...Валера-верим!Спартак продолжает поход за трофеями.

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    Рейтинг: +19205

    Аvenger 33 минуты назад

    Зарема накаркала. Про судей плохо сказала - получите.....

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    Рейтинг: +999

    Дубина 39 минут назад

    Позор прогазпромовскому судейки!
    Реально питерская банда)!

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    Рейтинг: +22225

    JTherry 44 минуты назад

    Чердак тоже признал Мешкова "лучшим игроком" матча...) о чем еще говорить..? делфины из ростова переныряют кого хочешь, лишь бы пеналь заработать - вот такие теперь "мужики" в ростове жовто-блакитном...

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    Рейтинг: +1762

    nominum > JTherry 41 минуту назад

    Ростов жёлто-синий, а не жовто-блакитный.

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    Рейтинг: +1034

    вальтер79 44 минуты назад

    судейство в России конечно полная жопа сначала Зенит Алания где судья намудрил с карточками теперь вот Спартак Ростов ну и конечно Динамо Краснодар с липовым пенальти в ворота Краснодара судейство у нас конечно полное дно и вар в России от судей не отстает это ппц просто какой то

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    Рейтинг: +1125

    tushkanlz 56 минут назад

    Хотя ,как обычно, "виноват судья", всё куплено - перекуплено и гнобят спартак, Валера с ростовчанами - Молодцы! играют до конца и делают результат! С победой , Ростов!

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    Рейтинг: +31280

    VVM1964 > tushkanlz 49 минут назад

    Результат сделан не Ростовым (((

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    Рейтинг: +8374

    GoLenaStop 1 час назад

    Матч удался.
    В нем было всё, что есть хорошего и плохого в футболе.
    Командам спасибо за игру.
    Ростсельмаш - с победой,
    Спартак - не унывать!
    С уважением

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