У Новосельцева есть предложение из Турции

Агент Александр Клюев работает над будущим бывшего защитника «Арсенала» Ивана Новосельцева. Один из вариантов для игрока – Турция.

«Новосельцев, как уже говорилось ранее, разорвал контракт с «Арсеналом» и стал свободным агентом. Сейчас Иван занимается индивидуально. Он держит себя в форме, тренируется почти каждый день. Как нынешний сезон закончится — перейдeт в новую команду.

В какую конкретно? Пока точно не могу вам сказать. Решение будет принято к началу лета. Нужно будет качественно всe обсудить. У нас уже есть пара предложений от российских и турецких клубов. К нему действительно проявляют интерес. Без команды Новосельцев точно не останется», – сказал Клюев.

30-летний Новосельцев выступал за «Арсенал» с июля 2021 года.

В этом сезоне он забил 1 гол в 16 матчах.

В турецкой Суперлиге сейчас играют Федор Кудряшов и Магомед-Шапи Сулейманов.

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