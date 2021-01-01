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У Новосельцева есть предложение из Турции

Агент Александр Клюев работает над будущим бывшего защитника «Арсенала» Ивана Новосельцева. Один из вариантов для игрока – Турция.

«Новосельцев, как уже говорилось ранее, разорвал контракт с «Арсеналом» и стал свободным агентом. Сейчас Иван занимается индивидуально. Он держит себя в форме, тренируется почти каждый день. Как нынешний сезон закончится — перейдeт в новую команду.

В какую конкретно? Пока точно не могу вам сказать. Решение будет принято к началу лета. Нужно будет качественно всe обсудить. У нас уже есть пара предложений от российских и турецких клубов. К нему действительно проявляют интерес. Без команды Новосельцев точно не останется», – сказал Клюев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 09:48
Комментарии1
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    Рейтинг: +17094

    Persona_non_Grata 1 час назад

    " — А какой это Новосельцев?
    — А никакой. Вялый и безынициативный работник. К сожалению, таких у нас много. " )))

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