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Экс-зенитовец Крапухин: «Дзюба спокойно бы играл в АПЛ. Но российский футбол затягивает и мало кто готов уехать»

Бывший нападающий «Зенита» Станислав Крапухин поговорил об Артеме Дзюбе. По мнению спикера, форвард по ходу карьеры мог бы выступать в АПЛ.

– Дзюба – самый техничный высокий нападающий, с которым ты тренировался? Какие у него главные плюсы?

– Однозначно. Человек всю жизнь играет в РПЛ, опыта не занимать. Знает, что делать, как выбираться из определенной ситуации на поле. Как правильно подставиться, когда на тебе три человека висят. Как ударить в игрока, чтобы заработать аут.

Меня очень удивила его работа корпусом. Не понимаешь, как к нему подобраться, если хочешь сыграть в корпус. Уже хочешь «вложиться», как в хоккее, но он все равно находит плечо, и тебе никак не подобраться. Хорошее качество.

Старался перенять его стиль ведения единоборств. Считаю, что он мог много где поиграть. Спокойно бы играл в АПЛ. Но российский футбол затягивает. Мало кто готов уехать.

  • Дзюба – воспитанник «Спартака».
  • С «Зенитом» игрок взял 3 последних сезона РПЛ.
  • Дзюба – 2-й бомбардир в истории сборной России.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: «Спорт день за днем»

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23.04.2022 23:35
Комментарии4
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    Рейтинг: +556

    Suvorov51 18 минут назад

    Да. там наших до хера бы играло. но кроме Аршавина никто не заиграл. а щуба там играл на губной гармошке. а мож дрочил

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    Рейтинг: +19202

    Аvenger 19 минут назад


    "Но российский футбол затягивает и мало кто готов уехать"
    Сам уехал в Латвию. 3 матча за Зенит . Надеется на протекцию Дзюбы на "возврат товара"

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    Рейтинг: +17092

    Persona_non_Grata 1 час назад

    Резюме :
    Учили его, учили в школе Спартака, а затем и в основе, а он теперь с такими талантами и умениями в Зените пропадает, а мог бы в АПЛ сверкать, но болото - оно затягивает )))

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    Рейтинг: +19202

    Аvenger > Persona_non_Grata 34 минуты назад

    Болотная площадь находится в Москве. Москвичи начали называть это место «Болото», и название впервые появилось в письменных документах в 1514 году. Похоже его вытянуло оттуда.

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