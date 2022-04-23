Экс-зенитовец Крапухин: «Дзюба спокойно бы играл в АПЛ. Но российский футбол затягивает и мало кто готов уехать»

Бывший нападающий «Зенита» Станислав Крапухин поговорил об Артеме Дзюбе. По мнению спикера, форвард по ходу карьеры мог бы выступать в АПЛ.

– Дзюба – самый техничный высокий нападающий, с которым ты тренировался? Какие у него главные плюсы?

– Однозначно. Человек всю жизнь играет в РПЛ, опыта не занимать. Знает, что делать, как выбираться из определенной ситуации на поле. Как правильно подставиться, когда на тебе три человека висят. Как ударить в игрока, чтобы заработать аут.

Меня очень удивила его работа корпусом. Не понимаешь, как к нему подобраться, если хочешь сыграть в корпус. Уже хочешь «вложиться», как в хоккее, но он все равно находит плечо, и тебе никак не подобраться. Хорошее качество.

Старался перенять его стиль ведения единоборств. Считаю, что он мог много где поиграть. Спокойно бы играл в АПЛ. Но российский футбол затягивает. Мало кто готов уехать.

Дзюба – воспитанник «Спартака».

С «Зенитом» игрок взял 3 последних сезона РПЛ.

Дзюба – 2-й бомбардир в истории сборной России.

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