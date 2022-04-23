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  • Экс-зенитовец Крапухин: «Дзюба спокойно бы играл в АПЛ. Но российский футбол затягивает и мало кто готов уехать»

Экс-зенитовец Крапухин: «Дзюба спокойно бы играл в АПЛ. Но российский футбол затягивает и мало кто готов уехать»

23 апреля 2022, 23:35
3

Бывший нападающий «Зенита» Станислав Крапухин поговорил об Артеме Дзюбе. По мнению спикера, форвард по ходу карьеры мог бы выступать в АПЛ.

– Дзюба – самый техничный высокий нападающий, с которым ты тренировался? Какие у него главные плюсы?

– Однозначно. Человек всю жизнь играет в РПЛ, опыта не занимать. Знает, что делать, как выбираться из определенной ситуации на поле. Как правильно подставиться, когда на тебе три человека висят. Как ударить в игрока, чтобы заработать аут.

Меня очень удивила его работа корпусом. Не понимаешь, как к нему подобраться, если хочешь сыграть в корпус. Уже хочешь «вложиться», как в хоккее, но он все равно находит плечо, и тебе никак не подобраться. Хорошее качество.

Старался перенять его стиль ведения единоборств. Считаю, что он мог много где поиграть. Спокойно бы играл в АПЛ. Но российский футбол затягивает. Мало кто готов уехать.

  • Дзюба – воспитанник «Спартака».
  • С «Зенитом» игрок взял 3 последних сезона РПЛ.
  • Дзюба – 2-й бомбардир в истории сборной России.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Крапухин Станислав
Комментарии (3)
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Persona_non_Grata
1650748351
Резюме : Учили его, учили в школе Спартака, а затем и в основе, а он теперь с такими талантами и умениями в Зените пропадает, а мог бы в АПЛ сверкать, но болото - оно затягивает )))
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Fusballer
1650779487
В ангольской премьер лиге точно бы не затерялся.
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Форвард 79
1650787358
Спокойно бы играл в АПЛ. Но российский футбол затягивает. Мало кто готов уехать. Конечно, по чему бы и нет? Бабло шикарное, а напряга минимум А в АПЛ за меньшие деньги придется из кожи лесть, чтоб бы быть на плаву
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