Юсупов, Нобоа, Кассьерра – в старте «Сочи» на матч с «Ахматом»; Семенов, Быстров, Уткин выйдут у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ахматом».

«Сочи»: Адамов, Терехов, Маргасов, Макарчук, Прохин, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Ангбан, Нобоа, Кассьера.

Запасные: Джанаев, Заболотный, Заика, Юрганов, Бурмистров, Жоаозиньо, Воробьев, Мелкадзе.

«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Трошечкин, Уткин, Швец, Садулаев, Харин.

Запасные: Шелия, Мелихов, Уциев, Ибишев, Кадыров, Коновалов, Карапузов, Умаев, Конате, Себаи.

Матч начнется в 19:00 по Москве.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут