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Неизвестный угрожал взорвать дом Магуайра, если он не покинет «МЮ» в течение 72 часов (The Sun)

Стали известны подробности ложного минирования дома защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра.

Представитель футболиста получил электронное письмо с угрозами от неизвестного злоумышленника.

В тексте говорилось, что Магуайр должен в течение 72 часов покинуть «МЮ». В противном случае в его особняке будут взорваны три бомбы.

  • 29-летний англичанин проживает с невестой и двумя детьми.
  • В этом сезоне Магуайр забил 2 гола в 35 матчах.
  • Он является капитаном «Юнайтед».

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Источник: The Sun

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Комментарии2
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    Рейтинг: +2171

    Аристократ Олжик 37 минут назад

    В нынешней ситуации, когда политики НАТО спонсируют фашистов, а беженцы призывают убивать русских по всей Европе, случая вроде с Магуайром, станут нормой.
    А на что они надеялись? Воспитывают поколение озлобленных фашистов, думали что эти фашисты против своих, не попрут?

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    Рейтинг: +11655

    DeStar > Аристократ Олжик 4 минуты назад

    Я смотрю рос пропаганда насколько сильно работает, что может заставить таких как вы убивать своих матерей, вобья в голову что они фашисты) теперь везде смотрю фашисты, каждый шаг, от уефа который выкидывает клубы из лч, до каких-то тупых фанатов) все фашисты, но не рф конечно) не у рф "знаки" свои, а то что людей убивают, это норм, фашисты это англичане, итальянцы, азиты, да все)
    как говорится - если не хочешь чтобы тебя назвали геем, называй геями всех вокруг первый

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