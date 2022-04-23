Неизвестный угрожал взорвать дом Магуайра, если он не покинет «МЮ» в течение 72 часов (The Sun)

Стали известны подробности ложного минирования дома защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра.

Представитель футболиста получил электронное письмо с угрозами от неизвестного злоумышленника.

В тексте говорилось, что Магуайр должен в течение 72 часов покинуть «МЮ». В противном случае в его особняке будут взорваны три бомбы.

29-летний англичанин проживает с невестой и двумя детьми.

В этом сезоне Магуайр забил 2 гола в 35 матчах.

Он является капитаном «Юнайтед».

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