В нынешней ситуации, когда политики НАТО спонсируют фашистов, а беженцы призывают убивать русских по всей Европе, случая вроде с Магуайром, станут нормой.
А на что они надеялись? Воспитывают поколение озлобленных фашистов, думали что эти фашисты против своих, не попрут?
Стали известны подробности ложного минирования дома защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра.
Представитель футболиста получил электронное письмо с угрозами от неизвестного злоумышленника.
В тексте говорилось, что Магуайр должен в течение 72 часов покинуть «МЮ». В противном случае в его особняке будут взорваны три бомбы.
- 29-летний англичанин проживает с невестой и двумя детьми.
- В этом сезоне Магуайр забил 2 гола в 35 матчах.
- Он является капитаном «Юнайтед».
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