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Григорян: «Позитивно отношусь к женщинам-арбитрам. Я против сегодняшних российских мужчин-судей. Такие кадры»

Главный тренер женского ЦСКА Александр Григорян прокомментировал инициативу жены владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой. Она предложила допустить до РПЛ женщин-судей.

«Я позитивно отношусь к предложению Салиховой. Но не потому, что работаю в женском футболе и выступаю за женщин-арбитров, а потому, что я против сегодняшних мужчин-арбитров. Такие кадры, как в российском футболе, еще поискать надо.

Такое явление имеет право на жизнь. Если уже приняли, что женщины могут играть в футбол, то почему они тогда не могут и судить? Практика нынешнего судейства в РПЛ показывает, что хуже не будет уж точно», – сказал Григорян.

  • В качестве резервного судьи в РПЛ привлекается москвичка Анастасия Пустовойтова.
  • На этой неделе стало известно, что Пустовойтова не будет судить ближайший женский Евро.
  • На ее счету уже есть матчи в ФНЛ.

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Источник: Sport24

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