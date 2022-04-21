Зарема: «В мужском футболе не хватает грамотных арбитров. Предлагаю разрешить судить женщинам»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала непопадание судьи Анастасии Пустовойтовой на женский Евро-2022.

«Сочувствую Пустовойтовой. У нас тоже рухнули мечты и планы. Все труды команды в еврокубках обнулились. И непонятно, когда нас вернут в европейские соревнования.

В мужском футболе не хватает грамотных судей. Предлагаю футбольным властям обратить внимание на женщин-арбитров и разрешить им судить мужские команды в РПЛ», — сказала Салихова «СЭ».