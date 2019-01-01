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Зарема: «В мужском футболе не хватает грамотных арбитров. Предлагаю разрешить судить женщинам»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала непопадание судьи Анастасии Пустовойтовой на женский Евро-2022.

«Сочувствую Пустовойтовой. У нас тоже рухнули мечты и планы. Все труды команды в еврокубках обнулились. И непонятно, когда нас вернут в европейские соревнования.

В мужском футболе не хватает грамотных судей. Предлагаю футбольным властям обратить внимание на женщин-арбитров и разрешить им судить мужские команды в РПЛ», — сказала Салихова «СЭ».

  • Пустовойтова судила финал женской Лиги чемпионов-2019 и финал Олимпиады-2020.
  • УЕФА утвердила на Евро 12 главных арбитров и их ассистенток.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии8
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    Рейтинг: +311

    (Меня за банили) 18 минут назад

    Зареме нужно интернет включать раз в месяц. Ее опять слишком много. Прям как Дзюбы раньше.

    0
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    Рейтинг: +144

    dragoff 35 минут назад

    Да успокойте уже кто-нибудь эту дуру

    0
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    Рейтинг: +13569

    NewLife 1 час назад

    А всякие азмунки пусть щи варят.

    1
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    Рейтинг: +14422

    ilichkadr 1 час назад

    Зарему понесло. Пора её выдвигать в советники президента РФС.

    1
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    Рейтинг: +5061

    TOMSON 1 час назад

    Когда садишься в трамвай водителя не выбираешь. В эпоху Вар так вообще смешно об этом говорить. Но женщина судья должна судить не хуже мужчин. И вот с этим обычно проблемы

    0
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    Рейтинг: +1588

    Беспонтий 1 час назад

    одну команду уже судит
    женщина судья
    руководит и словоблудит
    и даже это
    до ***

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    Рейтинг: +606

    111Hunter111 1 час назад

    Интересно куда будут игроки посылать женщин судей?

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    Рейтинг: +17014

    Persona_non_Grata 2 часа назад

    " На это мы пойтить не можем, не посоветовавшись с ШЕФом " )))

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