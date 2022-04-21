Зарема: «В мужском футболе не хватает грамотных арбитров. Предлагаю разрешить судить женщинам»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала непопадание судьи Анастасии Пустовойтовой на женский Евро-2022.
«Сочувствую Пустовойтовой. У нас тоже рухнули мечты и планы. Все труды команды в еврокубках обнулились. И непонятно, когда нас вернут в европейские соревнования.
В мужском футболе не хватает грамотных судей. Предлагаю футбольным властям обратить внимание на женщин-арбитров и разрешить им судить мужские команды в РПЛ», — сказала Салихова «СЭ».
- Пустовойтова судила финал женской Лиги чемпионов-2019 и финал Олимпиады-2020.
- УЕФА утвердила на Евро 12 главных арбитров и их ассистенток.
Источник: «Спорт-Экспресс»