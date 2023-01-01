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Ребров: «15 часов в поезде буду слушать Ещенко. Песни будут, весело будет»

Координатор «Спартака» Артем Ребров рассказал, как проведет время в поезде. Он в одном купе с тренером команды Андреем Ещенко.

«Поезд? Вообще без проблем. Да, я вместе с Андреем Ещенко. 15 часов с ним... Буду слушать его. Будет голубей пускать, песни петь. Весело будет», – сказал Ребров.

  • Матч «Ростов» – «Спартак» состоится в воскресенье, 24 апреля.
  • «Спартак» идет в РПЛ 10-м, «Ростов» – 9-м.
  • На этой неделе «Спартак» победил в Кубке России ЦСКА (1:0).

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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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Комментарии1
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    Рейтинг: +890

    alefreddy 1 час назад

    под текилу наверное

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