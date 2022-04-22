Ребров: «15 часов в поезде буду слушать Ещенко. Песни будут, весело будет»

Координатор «Спартака» Артем Ребров рассказал, как проведет время в поезде. Он в одном купе с тренером команды Андреем Ещенко.
«Поезд? Вообще без проблем. Да, я вместе с Андреем Ещенко. 15 часов с ним... Буду слушать его. Будет голубей пускать, песни петь. Весело будет», – сказал Ребров.
- Матч «Ростов» – «Спартак» состоится в воскресенье, 24 апреля.
- «Спартак» идет в РПЛ 10-м, «Ростов» – 9-м.
- На этой неделе «Спартак» победил в Кубке России ЦСКА (1:0).
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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого