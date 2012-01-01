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Уткин: «Если Тедеско выиграет ЛЕ, а Эмери – ЛЧ, было бы неплохо дать Федуну нанести первый удар по мячу в Суперкубке УЕФА»

Блогер Василий Уткин высказался о проходе «Вильярреала» и «Лейпцига» в 1/2 финала еврокубков.

«Крайне маловероятно, но очень забавно. Представляете, если «Лейпциг» выиграет Лигу Европы, а «Вильярреал» – Лигу чемпионов и они будут играть в Суперкубке Европы.

Эмери против Тедеско. Было бы неплохо, если бы Леониду Федуну дали нанести первый удар по мячу», – сказал Уткин.

  • Тедеско тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год.
  • Эмери работал в московском клубе с июня по ноябрь 2012-го.
  • «Вильярреал» в полуфинале ЛЧ сыграет с «Ливерпулем».
  • «РБ Лейпциг» в 1/2 финала ЛЕ встретится с «Рейнджерс».

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Источник: ютуб-канал Василия Уткина

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Комментарии6
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    Рейтинг: +86

    Atyrau85 40 минут назад

    Смешно)

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    Рейтинг: +3539

    Kollljan 54 минуты назад

    Сарказм уткина неуместен. Спартак это не какой-нибудь там Лейпциг или Вильярреал!!! Это супер клуб имени Заремы Салиховой. Гы-гы-гы.

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    Рейтинг: +348

    (Меня за банили) > Kollljan 40 минут назад

    Уткин пишется с большой буквы. Гы-гы-гы.

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    Рейтинг: +22211

    JTherry 1 час назад

    "Было бы неплохо, если бы Леониду Федуну дали нанести первый удар по мячу..."
    ...не позовут - санкции... Зарема вместо Федуна ударит...)

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    Рейтинг: +510

    haxxproxx > JTherry 2 минуты назад

    Ты уже из гей клуба вернулся?))))))) а то я думаю куда пропал

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    Рейтинг: +1605

    Беспонтий 1 час назад

    бинго вася

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