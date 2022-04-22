Уткин: «Если Тедеско выиграет ЛЕ, а Эмери – ЛЧ, было бы неплохо дать Федуну нанести первый удар по мячу в Суперкубке УЕФА»

Блогер Василий Уткин высказался о проходе «Вильярреала» и «Лейпцига» в 1/2 финала еврокубков.

«Крайне маловероятно, но очень забавно. Представляете, если «Лейпциг» выиграет Лигу Европы, а «Вильярреал» – Лигу чемпионов и они будут играть в Суперкубке Европы.

Эмери против Тедеско. Было бы неплохо, если бы Леониду Федуну дали нанести первый удар по мячу», – сказал Уткин.

Тедеско тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год.

Эмери работал в московском клубе с июня по ноябрь 2012-го.

«Вильярреал» в полуфинале ЛЧ сыграет с «Ливерпулем».

«РБ Лейпциг» в 1/2 финала ЛЕ встретится с «Рейнджерс».

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