Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин: «Если Тедеско выиграет ЛЕ, а Эмери – ЛЧ, было бы неплохо дать Федуну нанести первый удар по мячу в Суперкубке УЕФА»

Уткин: «Если Тедеско выиграет ЛЕ, а Эмери – ЛЧ, было бы неплохо дать Федуну нанести первый удар по мячу в Суперкубке УЕФА»

22 апреля 2022, 15:40
12

Блогер Василий Уткин высказался о проходе «Вильярреала» и «Лейпцига» в 1/2 финала еврокубков.

«Крайне маловероятно, но очень забавно. Представляете, если «Лейпциг» выиграет Лигу Европы, а «Вильярреал» – Лигу чемпионов и они будут играть в Суперкубке Европы.

Эмери против Тедеско. Было бы неплохо, если бы Леониду Федуну дали нанести первый удар по мячу», – сказал Уткин.

  • Тедеско тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год.
  • Эмери работал в московском клубе с июня по ноябрь 2012-го.
  • «Вильярреал» в полуфинале ЛЧ сыграет с «Ливерпулем».
  • «РБ Лейпциг» в 1/2 финала ЛЕ встретится с «Рейнджерс».

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

Еще по теме:
Овечкин назвал любимого футбольного комментатора 4
Друзья Уткина обратились к нему: «Наш первый ЧМ без тебя»
Коллега Уткина рассказал комичную историю про Василия и Радимова 1
Источник: ютуб-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Спартак Вильярреал РБ Лейпциг Эмери Унаи Тедеско Доменико Федун Леонид Уткин Василий
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Беспонтий
1650633361
бинго вася
Ответить
JTherry
1650633956
"Было бы неплохо, если бы Леониду Федуну дали нанести первый удар по мячу..." ...не позовут - санкции... Зарема вместо Федуна ударит...)
Ответить
Kollljan
1650635532
Сарказм уткина неуместен. Спартак это не какой-нибудь там Лейпциг или Вильярреал!!! Это супер клуб имени Заремы Салиховой. Гы-гы-гы.
Ответить
Atyrau85
1650636347
Смешно)
Ответить
Enter2006
1650640478
Лучше Зареме по мячикам Федуна в фильме ХХХ ))
Ответить
Vitaga
1650641695
если так выйдет надо нанести просто удар по федуну за его бестолковость
Ответить
Добрый Бобер
1650645877
А вот это - хорошая шутка.
Ответить
nominum
1650647195
"было бы неплохо дать Федуну "... пенделя/ премию/ по яйцам/ Зарему/... Пусть каждый сам выберет.)))
Ответить
Главные новости
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
1
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
3
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
3
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
29
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
6
Все новости
Все новости
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
1
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
1
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
6
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
2
Раскрыта зарплата Мостового в «Локо»
Вчера, 21:36
1
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
3
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
11
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
У «Краснодара» 100-процентный результат на старте сезона
Вчера, 20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
Вчера, 19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
Вчера, 19:41
4
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
8
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
Вчера, 18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
Вчера, 17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
Вчера, 17:06
6
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
Вчера, 16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
Вчера, 16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
Вчера, 16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
Вчера, 15:46
30
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
Вчера, 15:33
14
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
Вчера, 15:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+