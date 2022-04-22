Главные новости дня. РПЛ рискует остаться без VAR, тен Хаг с лета возглавит «МЮ», определились полуфинальные пары Кубка России

Чемпионат России рискует остаться без системы VAR («СЭ»)

Совладелец «Спартака» Алекперов покинул пост президента «Лукойла» и вышел из совета директоров

Официально: тен Хаг с лета возглавит «МЮ». Контракт – до 2025 года

Кухта и Родригао дисквалифицированы на два матча

УЕФА сможет наказать «Реал», «Барселону» и «Ювентус» за создание Суперлиги. Суд отменил запрет на санкции

Неизвестные угрожали взорвать дом Магуайра. Полицейские с собаками не нашли бомбу

Роналду поблагодарил фанатов «Ливерпуля» за акцию в память об умершем сыне

«Спартак» сыграет с «Енисеем» в 1/2 финала Кубка России, «Динамо» – с «Аланией»

Пике жаловался главе испанской футбольной федерации на работу судей перед Эль Класико в 2019 году

Примера. «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» благодаря голу Обамеянга и вернулась на второе место

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