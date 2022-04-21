Пике жаловался главе испанской футбольной федерации на работу судей перед Эль Класико в 2019 году

El Confidencial опубликовал аудиозаписи разговоров защитника «Барселоны» Жерара Пике с главой испанской футбольной федерации Луисом Рубиалесом.

В декабря 2019 года они обсуждали работу арбитров в Примере.

После матча с «Реал Сосьедадом» (2:2) Пике жаловался Рубиалесу на работу судей.

Это происходило за четыре дня до игры с «Реалом» (0:0). То Эль Класико завершилось судейским скандалом – мадридцы были несогласны с решением рефери не назначить два пенальти за фолы Клемана Лангле и Ивана Ракитича против Рафаэля Варана.

Матч «Барса» – «Реал» обслуживал Алехандро Эрнандес Эрнандес.

На встрече с «Реал Сосьедадом» работал Хавьер Альберола Рохас.

После разговора Пике с Рубиалесом его почти год не назначали на игры каталонцев.

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