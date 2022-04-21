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Пике жаловался главе испанской футбольной федерации на работу судей перед Эль Класико в 2019 году

El Confidencial опубликовал аудиозаписи разговоров защитника «Барселоны» Жерара Пике с главой испанской футбольной федерации Луисом Рубиалесом.

В декабря 2019 года они обсуждали работу арбитров в Примере.

После матча с «Реал Сосьедадом» (2:2) Пике жаловался Рубиалесу на работу судей.

Это происходило за четыре дня до игры с «Реалом» (0:0). То Эль Класико завершилось судейским скандалом – мадридцы были несогласны с решением рефери не назначить два пенальти за фолы Клемана Лангле и Ивана Ракитича против Рафаэля Варана.

  • Матч «Барса» – «Реал» обслуживал Алехандро Эрнандес Эрнандес.
  • На встрече с «Реал Сосьедадом» работал Хавьер Альберола Рохас.
  • После разговора Пике с Рубиалесом его почти год не назначали на игры каталонцев.

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Источник: Marca

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21.04.2022 23:34
Комментарии1
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    Рейтинг: +1874

    LOKOfanatik19 1 час назад

    какая то грязная история, да и вообще Пике ******... везде он, везде деньги, езде его контора

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