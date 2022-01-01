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Совладелец «Спартака» Алекперов покинул пост президента «Лукойла» и вышел из совета директоров

Акционер «Спартака» Вагит Алекперов принял решение покинуть пост президента «Лукойла» и совет директоров компании.

«Соответствующие заявления об уходе направлены сегодня председателю совета директоров компании», – сообщил «Лукойл».

  • Алекперов не является контролирующим акционером «Лукойла» – в прямом владении у него находится только 3,12% акций.
  • «Лукойл» – генеральный спонсор «Спартака».
  • 13 апреля Великобритания ввела санкции против Алекперова.
  • «Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.

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Источник: ТАСС

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Комментарии6
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    Рейтинг: +2560

    yorgenbarenz 35 минут назад

    С каждым днём всё радостнее жить).Герои и патриоты разбегаются,как тараканы.Нам,-5,6,7,колоннам,врагам Родины,будет без вас тоскливо.Чубайс! Ну вернись,мы соскучились!

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    Рейтинг: +14412

    ilichkadr > yorgenbarenz 13 минут назад

    Не те времена, сейчас бандиты предпочитают служить в полиции, а профессиональные воры - издавать газеты и заниматься политикой...

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    Рейтинг: +14412

    ilichkadr 1 час назад

    Лёня следующий или?

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    Рейтинг: +934

    Дубина > ilichkadr 58 минут назад

    Было бы здорово!

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    Рейтинг: +14412

    ilichkadr > Дубина 36 минут назад

    Спартак без Лёни живой труп. "Народец" быстро разбежится, как это случилось с ФК "Москва".
    P.S. История с Галицким должна насторожить.

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    Рейтинг: +16992

    Persona_non_Grata > ilichkadr 29 минут назад

    Жаль, что не многие это понимают (((

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