Совладелец «Спартака» Алекперов покинул пост президента «Лукойла» и вышел из совета директоров

Акционер «Спартака» Вагит Алекперов принял решение покинуть пост президента «Лукойла» и совет директоров компании.
«Соответствующие заявления об уходе направлены сегодня председателю совета директоров компании», – сообщил «Лукойл».
- Алекперов не является контролирующим акционером «Лукойла» – в прямом владении у него находится только 3,12% акций.
- «Лукойл» – генеральный спонсор «Спартака».
- 13 апреля Великобритания ввела санкции против Алекперова.
- «Спартак» идет на 10-м месте в РПЛ.
Источник: ТАСС