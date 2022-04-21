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Кухта и Родригао дисквалифицированы на два матча

21 апреля 2022, 16:06
8

Нападающий «Локомотива» Ян Кухта и защитник «Сочи» Родригао дисквалифицированы на два матча за инцидент в матче 25-го тура РПЛ.

«ЭСК указал, что Кухта был удален справедливо. Было агрессивное и умышленное поведение игрока. «Сочи» не подавал на отмену красной карточки Родригао. Поэтому рассматривали по факту.

Заслушали всех, на основе всех видео приняли решение. И Кухта и Родригао удалены на два матча. С учетом автоматической дисквалификации.

«Локомотив» в письме написал, что Кухта совершил нарушение по неосторожности. Родригао обосновал свое поведение тем, что у него болело ребро, Кухта наступил. У игрока «Сочи» была боль, ответная реакция – удар ногой в район ребра. Следующие две игры оба футболиста пропускают.

Едвай на бровке поля после неудачного технического приема ударил ногой по микрофону, повредив его. Футболист оштрафован за неспортивное поведение на 60 тыс. рублей», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Сочи Кухта Ян Родригао
Комментарии (8)
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SpartakMoskwa
1650546946
Родриго нужно было на 5 матчей дисквалифицировать за продолжение конфликта, и за него эта стычка могла перерасти в массовую драку
Ответить
(Меня за банили)
1650547853
Более справедливо наказание, когда провокатор получает больше.
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zigbert
1650611894
Наказание обоих по делу. Спортивную борьбу надо вести честно.
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edw7777
1650614551
Кухте я бы дал больше
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