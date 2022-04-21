Кухта и Родригао дисквалифицированы на два матча

Нападающий «Локомотива» Ян Кухта и защитник «Сочи» Родригао дисквалифицированы на два матча за инцидент в матче 25-го тура РПЛ.

«ЭСК указал, что Кухта был удален справедливо. Было агрессивное и умышленное поведение игрока. «Сочи» не подавал на отмену красной карточки Родригао. Поэтому рассматривали по факту.

Заслушали всех, на основе всех видео приняли решение. И Кухта и Родригао удалены на два матча. С учетом автоматической дисквалификации.

«Локомотив» в письме написал, что Кухта совершил нарушение по неосторожности. Родригао обосновал свое поведение тем, что у него болело ребро, Кухта наступил. У игрока «Сочи» была боль, ответная реакция – удар ногой в район ребра. Следующие две игры оба футболиста пропускают.

Едвай на бровке поля после неудачного технического приема ударил ногой по микрофону, повредив его. Футболист оштрафован за неспортивное поведение на 60 тыс. рублей», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.