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  • ЭСК: Казарцев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Локомотива» в игре с «Сочи»

ЭСК: Казарцев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Локомотива» в игре с «Сочи»

22 апреля 2022, 19:59
8

Экспертно-судейская комиссия РФС оценила работу главного арбитра матча 25-го тура РПЛ между «Сочи» и «Локомотивом» (2:2) Василия Казарцева. Петербуржец ошибся с неназначением пенальти в ворота москвичей.

«Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Локомотив» на 24-й минуте матча, но правильно не удалил с поля игрока команды «Локомотив» Алексиса Бека Бека.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Локомотив» Алексис Бека Бека, осознавая, что может опоздать сыграть в мяч, увидев приближающегося игрока атакующей команды «Сочи» Маттео Кассьерру, направил прямую ногу в направлении мяча и соперника, и не совсем удачно сыграв в мяч, допустил контакт с ногой соперника на линии штрафной площади, что, по мнению большинства членов комиссии, является нарушением правил игры, совершенным в пределах штрафной площади, и судья должен был назначить 11-метровый удар в ворота команды «Локомотив».

Однако, учитывая то обстоятельство, что во время контакта с ногой игрока атаки она не находилась в опоре, и когда она встала в опору, контакт произошел внизу в области голеностопа, а также то, что интенсивность контакта была не высокой, данное нарушение правил комиссия не считает серьезным нарушением правил игры, а безрассудным поведением, за что судья должен был вынести данному игроку предупреждение, а не удалять его с поля», – пояснила ЭСК.

  • «Сочи» идет в РПЛ 4-м.
  • «Локомотив» занимает 6-е место.
  • В ближайшем туре РПЛ Казарцев будет работать на VAR.

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Сочи Локомотив Сочи Локомотив Казарцев Василий
Комментарии (8)
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Aleksey!
1650646860
Игра в мяч первично была, на сколько помню этот момент.
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Кузьмич на трибуне
1650651883
Изначально было сказано, что игрок сыграл в мяч. а уже потом попал в подставленную ногу.
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MaxRnD
1650653776
Фамилия "Казарцев" и наречие "ошибочно" рядом в одном предложении находится не могут ...
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SpartakMoskwa
1650654401
Игрок сыграл в мяч изначально, поэтому Казарцев все правильно рассудил
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PAREVG.
1650659810
Что за чушь???????????? Игра была в мяч. Далее по инерции попал в ногу Касьере, который к мячу не успевал, но сунулся. Не сунул бы Касьера ногу - не получил бы по ней. Все правильно Казарцев рассудил. И вообще, в этом матче, судейство было идеальным.
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zigbert
1650730669
Какой то двойной смысл получается у ЭСК.
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xkixerx
1650881044
По мне 1 из редких матчей где судья идеально справился со своей работой, а с учетом "сложности" мачта он отсудил на 10 из 10
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