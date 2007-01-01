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ЭСК: Казарцев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Локомотива» в игре с «Сочи»

Экспертно-судейская комиссия РФС оценила работу главного арбитра матча 25-го тура РПЛ между «Сочи» и «Локомотивом» (2:2) Василия Казарцева. Петербуржец ошибся с неназначением пенальти в ворота москвичей.

«Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Локомотив» на 24-й минуте матча, но правильно не удалил с поля игрока команды «Локомотив» Алексиса Бека Бека.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Локомотив» Алексис Бека Бека, осознавая, что может опоздать сыграть в мяч, увидев приближающегося игрока атакующей команды «Сочи» Маттео Кассьерру, направил прямую ногу в направлении мяча и соперника, и не совсем удачно сыграв в мяч, допустил контакт с ногой соперника на линии штрафной площади, что, по мнению большинства членов комиссии, является нарушением правил игры, совершенным в пределах штрафной площади, и судья должен был назначить 11-метровый удар в ворота команды «Локомотив».

Однако, учитывая то обстоятельство, что во время контакта с ногой игрока атаки она не находилась в опоре, и когда она встала в опору, контакт произошел внизу в области голеностопа, а также то, что интенсивность контакта была не высокой, данное нарушение правил комиссия не считает серьезным нарушением правил игры, а безрассудным поведением, за что судья должен был вынести данному игроку предупреждение, а не удалять его с поля», – пояснила ЭСК.

  • «Сочи» идет в РПЛ 4-м.
  • «Локомотив» занимает 6-е место.
  • В ближайшем туре РПЛ Казарцев будет работать на VAR.

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Источник: РФС

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Сегодня, 19:59
Комментарии1
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    Рейтинг: +528

    Aleksey! 26 минут назад

    Игра в мяч первично была, на сколько помню этот момент.

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