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«Локомотив»: «Действия Кухты не могли привести к перелому ребра Родригао»

В «Локомотиве» отвергли обвинения «Сочи» по поводу действий Яна Кухты в эпизоде с Родригао во время матча 25-го тура РПЛ.

«Действия Кухты не могли привести к перелому ребра Родригао. Он неумышленно задел игрока «Сочи» ногой, в его действиях не было агрессии, не было сильного или акцентированного удара.

Если на тот момент у игрока «Сочи» уже была травма, то вопросы должны задаваться медицинской бригаде «Сочи», допустившей продолжение игры травмированным футболистом», – говорится в заявлении пресс-службы «Локо».

  • Игра завершилась ничьей 2:2.
  • Судья удалил с поля и Кухту, и Родригао.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1074

    Artemka444 42 минуты назад

    Кухта вообще му.. к конченный

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    Рейтинг: +1074

    Artemka444 44 минуты назад

    Какой там неумышленно, вы слепые совсем!!!
    А кухта ещё тот актёр!!!!

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    Рейтинг: +14412

    ilichkadr 1 час назад

    Ну, бл.......пипец, спецы епт.........Вот откуда берутся подобные заявления "Действия Кухты не могли привести к перелому ребра Родригао"!?

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