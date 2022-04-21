«Локомотив»: «Действия Кухты не могли привести к перелому ребра Родригао»

В «Локомотиве» отвергли обвинения «Сочи» по поводу действий Яна Кухты в эпизоде с Родригао во время матча 25-го тура РПЛ.

«Действия Кухты не могли привести к перелому ребра Родригао. Он неумышленно задел игрока «Сочи» ногой, в его действиях не было агрессии, не было сильного или акцентированного удара.

Если на тот момент у игрока «Сочи» уже была травма, то вопросы должны задаваться медицинской бригаде «Сочи», допустившей продолжение игры травмированным футболистом», – говорится в заявлении пресс-службы «Локо».