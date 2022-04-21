«Сочи» – о фоле Кухты против Родригао: «Такие действия должны расцениваться как угроза жизни футболиста»

В «Сочи» считают, что форвард «Локомотива» Ян Кухта своими действиями угрожал жизни защитника Родригао во время матча 25-го тура РПЛ.

«Мы считаем, что такие действия футболиста соперника должны расцениваться не просто как грубая игра, а как угроза жизни футболиста.

Подобный наступ легко может вызвать тампонаду сердца, опасную для здоровья игрока. Мы считаем, что данные действия игрока «Локомотива» усугубили травму нашего футболиста.

По результатам обследований после игры у Родригао был диагностирован перелом ребра», – говорится в заявлении «Сочи».