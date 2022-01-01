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«Сочи» – о фоле Кухты против Родригао: «Такие действия должны расцениваться как угроза жизни футболиста»

В «Сочи» считают, что форвард «Локомотива» Ян Кухта своими действиями угрожал жизни защитника Родригао во время матча 25-го тура РПЛ.

«Мы считаем, что такие действия футболиста соперника должны расцениваться не просто как грубая игра, а как угроза жизни футболиста.

Подобный наступ легко может вызвать тампонаду сердца, опасную для здоровья игрока. Мы считаем, что данные действия игрока «Локомотива» усугубили травму нашего футболиста.

По результатам обследований после игры у Родригао был диагностирован перелом ребра», – говорится в заявлении «Сочи».

  • Игра завершилась ничьей 2:2.
  • Судья удалил с поля и Кухту, и Родригао.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии10
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    Рейтинг: +1561

    Беспонтий 1 час назад

    у кухты четыре инсульта с переворотом
    о чём вы

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    Рейтинг: +1870

    LOKOfanatik19 2 часа назад

    Это на серьезных щах говорит проф клуб...

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    Рейтинг: +5061

    AtticusFinch 2 часа назад

    Перелом ребра?)))да он с этим переломом ребра за Кухтой бегал даже в подтрибунном ...хватит уже чушь нести

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    Рейтинг: +14412

    ilichkadr > AtticusFinch 1 час назад

    Это всё в горячке. В очень сильном эмоциональном возбуждении можно отчабучить не такое. Знаю случай когда женщина в порыве гнева перевернула 3-х тонный автомобиль и сбросила его с моста.

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    Рейтинг: +5061

    AtticusFinch > ilichkadr 1 час назад

    Да он бы как минимум за ребро держался...а этот стоял спокойно и ждал решения ВАР, а потом побежал за Кухтой

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    Рейтинг: +14412

    ilichkadr > AtticusFinch 1 час назад

    Как сказать.....боль приходит не сразу. Иногда даже и не подозреваешь, что ребро сломано.

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    Рейтинг: +5061

    AtticusFinch > ilichkadr 1 час назад

    Да гон это всё...и чушь ...не знаю на что они там рассчитывают..только позорятся

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    Рейтинг: +14412

    ilichkadr > AtticusFinch 1 час назад

    Гон не гон, а заключение независимой экспертизы представить придётся. Тогда и посмотрим, кто правду гонит, а кто ложь.
    P.S. Не думаю, что официальное заявление Сочи - гон. Пресс-служба "«Действия Кухты не могли привести к перелому ребра Родригао..." вот это чистый гон, рассчитанный на дилетанта, который словесный понос принимает за чистую монету.

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    Рейтинг: +5061

    AtticusFinch > ilichkadr 43 минуты назад

    Да мало ли к чему они могли привести???и к остановке сердца, и к тому, что он жвачкой поперхнулся...Ты в курсе , что игра в футбол может привести к поломанным ногам и остановке сердца, как в случае с Эриксоном? Может игрокам СОЧИ и на поле не стоит выходить, там кругом опасность...

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    Рейтинг: +32468

    zra78 2 часа назад

    Да чего же мерзкий недоклуп этот Сочи, да их гл тренер ещё хуже...

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