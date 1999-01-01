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Роналду поблагодарил фанатов «Ливерпуля» за акцию в память об умершем сыне

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду обратился к болельщикам «Ливерпуля».

Фанаты мерсисайдцев поддержали 37-летнего футболиста, потерявшего новорожденного сына в преддверии очного матча между командами.

В ходе встречи болельщики «Ливерпуля» аплодировали и пели You’ll Never Walk Alone на седьмой минуте, что соответствует игровому номеру португальца.

«Один мир, один спорт, одна большая семья. Спасибо, «Энфилд». Я и моя семья никогда не забудем ваш пример уважения и сострадания», – написал Роналду в соцсетях.

Вспомните все российский клубы за всю историю

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Источник: «Бомбардир»

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