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Роналду вернулся к тренировкам спустя два дня после смерти новорожденного сына

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вернулся в тренировочный процесс. Накануне он пропустил матч 30-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:4).

На этой неделе Роналду сообщил о смерти новорожденного сына.

  • Футболист со своей девушкой Джорджиной Родригес ждали рождения близнецов – девочка жива, а мальчик не выжил.
  • Болельщики «Ливерпуля» поддержали Роналду аплодисментами.
  • Ближайший соперник «МЮ» – «Арсенал» (23 апреля).

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Источник: Manchester Evening News

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Комментарии1
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    Рейтинг: +540

    Demgel 6 минут назад

    Роналду ........ теперь только хладнокровие и злость, иначе ты слишком торопишься.

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