Роналду вернулся к тренировкам спустя два дня после смерти новорожденного сына

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вернулся в тренировочный процесс. Накануне он пропустил матч 30-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:4).

На этой неделе Роналду сообщил о смерти новорожденного сына.