Роналду вернулся к тренировкам спустя два дня после смерти новорожденного сына

Роналду ........ теперь только хладнокровие и злость, иначе ты слишком торопишься.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вернулся в тренировочный процесс. Накануне он пропустил матч 30-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:4).
На этой неделе Роналду сообщил о смерти новорожденного сына.
- Футболист со своей девушкой Джорджиной Родригес ждали рождения близнецов – девочка жива, а мальчик не выжил.
- Болельщики «Ливерпуля» поддержали Роналду аплодисментами.
- Ближайший соперник «МЮ» – «Арсенал» (23 апреля).