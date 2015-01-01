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⚡ Роналду сообщил о смерти новорожденного сына

В семье нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду произошла трагедия.

Футболист со своей девушкой Джорджиной Родригес ждал рождения близнецов – мальчика и девочку.

Сегодня стало известно, что новорожденный сын 37-летнего португальца умер.

«С глубокой грустью мы сообщаем о смерти нашего мальчика. Это величайшая боль, которую могут чувствовать любые родители.

Только рождение нашей малышки дает силы прожить этот момент с надеждой и счастьем.

Мы хотели бы поблагодарить врачей и медсестер за всю помощь и поддержку.

Мы опустошены этой потерей и просим о неприкосновенности частной жизни в такое трудное время», – написал Роналду в соцсетях.

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Источник: твиттер Криштиану Роналду

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Комментарии1
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    Рейтинг: +433

    Lipatoff 31 минуту назад

    Печально Рон, дети это наше сокровище, здоровья твоей дочке

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