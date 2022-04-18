⚡ Роналду сообщил о смерти новорожденного сына

В семье нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду произошла трагедия.
Футболист со своей девушкой Джорджиной Родригес ждал рождения близнецов – мальчика и девочку.
Сегодня стало известно, что новорожденный сын 37-летнего португальца умер.
«С глубокой грустью мы сообщаем о смерти нашего мальчика. Это величайшая боль, которую могут чувствовать любые родители.
Только рождение нашей малышки дает силы прожить этот момент с надеждой и счастьем.
Мы хотели бы поблагодарить врачей и медсестер за всю помощь и поддержку.
Мы опустошены этой потерей и просим о неприкосновенности частной жизни в такое трудное время», – написал Роналду в соцсетях.
Источник: твиттер Криштиану Роналду