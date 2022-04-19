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Клопп вместе с фанатами «Ливерпуля» поддержал Роналду. У португальца умер новорожденный сын

В эти минуты проходит матч 30-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед». В районе седьмой минуты болельщики хозяев устроили аплодисменты в поддержку форварда «МЮ» Криштиану Роналду. Накануне он сообщил о смерти новорожденного сына.

К аплодисментам болельщиков присоединился и главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

  • Роналду пропускает игру в Ливерпуле.
  • Футболист со своей девушкой Джорджиной Родригес ждали рождения близнецов – девочка жива, а мальчик не выжил.
  • «Ливерпуль» к 22-й минуте обыгрывал «МЮ» 2:0.

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Источник: Бомбардир.ру

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19.04.2022 22:43
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