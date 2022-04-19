Клопп вместе с фанатами «Ливерпуля» поддержал Роналду. У португальца умер новорожденный сын

В эти минуты проходит матч 30-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед». В районе седьмой минуты болельщики хозяев устроили аплодисменты в поддержку форварда «МЮ» Криштиану Роналду. Накануне он сообщил о смерти новорожденного сына.
К аплодисментам болельщиков присоединился и главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
- Роналду пропускает игру в Ливерпуле.
- Футболист со своей девушкой Джорджиной Родригес ждали рождения близнецов – девочка жива, а мальчик не выжил.
- «Ливерпуль» к 22-й минуте обыгрывал «МЮ» 2:0.
Источник: Бомбардир.ру