Клопп вместе с фанатами «Ливерпуля» поддержал Роналду. У португальца умер новорожденный сын

В эти минуты проходит матч 30-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед». В районе седьмой минуты болельщики хозяев устроили аплодисменты в поддержку форварда «МЮ» Криштиану Роналду. Накануне он сообщил о смерти новорожденного сына.

К аплодисментам болельщиков присоединился и главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.