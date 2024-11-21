Роналду объяснил, почему у него миллиард подписчиков в соцсетях

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о своей популярности в социальных сетях.

В сентябре общее число подписчиков португальца превысило 1 миллиард.

Он стал первым человеком в истории с подобным достижением.

– Что почувствовал, когда достиг одного миллиарда подписчиков во всех соцсетях? Ты самый популярный человек на планете по этому показателю.

– Хорошее достижение, но, если честно, для меня это не стало сюрпризом.

Я в курсе страсти людей ко мне и к футболу. Я все еще играю, поэтому это меня не удивляет.

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