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«Спартак» сыграет с «Енисеем» в 1/2 финала Кубка России, «Динамо» – с «Аланией»

Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка России.

«Динамо» (Москва) – «Алания» (Владикавказ)

«Спартак» (Москва) – «Енисей» (Красноярск)

  • Полуфинальные игры Кубка запланированы на 11 и 12 мая.
  • Финал турнира состоится 29 мая.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Бомбардир»

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Сегодня, 21:27
Комментарии38
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    Рейтинг: +4691

    ySS 37 минут назад

    Ну что, можем увидеть дерби в финале, можем увидеть финал без РПЛовских команд)
    Полуфиналы в Красноярске и Владикавказе стали бы настоящими праздниками в регионах не взирая на результат, но...
    Надеюсь, наши пройдут Енисей и сыграют в финале!)

    1
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    Рейтинг: +24139

    bset 40 минут назад

    Спасибо жребию за интересный финал. Причем независимо от того, кто выйдет в финал)

    1
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    Рейтинг: +3916

    mutabor0992 46 минут назад

    Походу постанова это,а не жеребьевка!Делают все,чтобы финал был московский.

    1
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    Рейтинг: +1249

    Loko_Roma > mutabor0992 2 минуты назад

    Даже не удосужились на срачтв табличку прямой эфир прилепить при жеребьевке

    0
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    Рейтинг: +508

    haxxproxx 51 минуту назад

    Верю, что Енисей победит.

    2
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    Рейтинг: +384

    SpartakMoskwa 1 час назад

    Верю в Аланию, парни заслужили

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +770

    Rodina47 1 час назад

    Финал. Енисей-Алания

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +28

    kostilio > Rodina47 26 минут назад

    Финал .Спартак - Алания

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    Рейтинг: +28

    kostilio 1 час назад

    В Москве или в Красноярске ? кто знает?

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    Рейтинг: +14432

    ilichkadr > kostilio 1 час назад

    Какая команда в паре написана 1-ой там и играют.
    P.S. Алания и Енисей четвертьфиналы играли дома. Естественно очередную игру должны играть на выезде.

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    Рейтинг: +17034

    Persona_non_Grata > ilichkadr 1 час назад

    Не так - Алания провела два матча дома, поэтому в гостях , а Спартак - Енисей решил жребий .

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    Рейтинг: +14432

    ilichkadr > Persona_non_Grata 1 час назад

    Да, конечно. Спартак вроде как не дома (с).

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    Рейтинг: +17034

    Persona_non_Grata > ilichkadr 58 минут назад

    В смысле не дома ? ( один матч дома, один в гостях 1/8, 1/4 )

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    Рейтинг: +14432

    ilichkadr > Persona_non_Grata 48 минут назад

    Ну, если не на своей, а на соседней улице, то в гостях однозначно (с).
    P.S. Вот до сих пор не могу принять дома и в гостях для московских команд, играющих между собой.

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    Рейтинг: +28

    kostilio > ilichkadr 27 минут назад

    иногда пишут пары команд еще до определения кто где играют.
    P.S не следил за Енисеем и Аланией особо

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    Рейтинг: +17034

    Persona_non_Grata > ilichkadr 7 минут назад

    Ну с Енисеем то это имеет значение .

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    Рейтинг: +552

    Suvorov51 1 час назад

    Ну как я предсказывал Алания огребет по полной от Динамо. ну а Спартак накатит Енисею. и финал надо проводит на Лжниках. это всегда в СССР был финал и приятно было смотреть. а то слепили Баклан арену- помойку и все бомжи решили. что это писк моды. да лучше стадиона ДИНАМО нет но играть финал надо всегда в ЛУЖНИКАХ

    1
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    Рейтинг: +332

    (Меня за банили) > Suvorov51 1 час назад

    Ну фик знает. Я например думаю что Алания может Динамовцам навязать борьбу. Финал может быть какой угодно. Енисей на кураже сейчас.

    2
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    Рейтинг: +14432

    ilichkadr > Suvorov51 1 час назад

    Енисей вынес в Москве Локомотив 4:0 в курсе? Поэтому воздержись заранее накатывать.

    1
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    Рейтинг: +4719

    _Marqella_ 1 час назад

    Клоунская жеребьёвка...

    0
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    Рейтинг: +953

    Дубина > _Marqella_ 1 час назад

    а как надо было дуся? вам виднее)))

    6
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    Рейтинг: +9614

    "supermax" > Дубина 1 час назад

    А надо было так чтоб зенит сразу в финале был... А уже потом разыгрывайте второе место в финале как хотите... Вот было бы правильно

    8
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    Рейтинг: +332

    (Меня за банили) > _Marqella_ 1 час назад

    А что не так?

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    Рейтинг: +17034

    Persona_non_Grata > (Меня за банили) 1 час назад

    А Все не так - Зенита не было )))

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    Рейтинг: +14432

    ilichkadr > _Marqella_ 1 час назад

    Так было задумано. Спартаку дали очередной карт-бланш реабилитироваться за провальный чемпионат. Если ещё и Енисей наваляет, что вполне возможно, то про 100-летие на следующий день все забудут.

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    Рейтинг: +4719

    _Marqella_ > (Меня за банили) 48 минут назад

    Два шарика открыть а они на 40 минут это растянули....и всё это время одно и тоже говорят...лучше бы дальше Брюса Ли показывали...конченный канал..

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    Рейтинг: +13569

    Skull_Boy 1 час назад

    Давай Спартак-Алания и победа Кавказа

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