«Спартак» сыграет с «Енисеем» в 1/2 финала Кубка России, «Динамо» – с «Аланией»

Ну что, можем увидеть дерби в финале, можем увидеть финал без РПЛовских команд)
Полуфиналы в Красноярске и Владикавказе стали бы настоящими праздниками в регионах не взирая на результат, но...
Надеюсь, наши пройдут Енисей и сыграют в финале!)
Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка России.
«Динамо» (Москва) – «Алания» (Владикавказ)
«Спартак» (Москва) – «Енисей» (Красноярск)
- Полуфинальные игры Кубка запланированы на 11 и 12 мая.
- Финал турнира состоится 29 мая.
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