Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
2 Тест: угадай футболиста за тыквой
Тест: угадай футболиста за тыквой
3 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?

Уткин: «Сильно удивлюсь, если победитель Кубка России выйдет не из пары «Динамо» – «Алания»

Блогер Василий Уткин поделился ожиданиями от полуфиналов и финала Кубка России сезона-2021/22.

«Сильно удивлюсь, если победитель Кубка России выйдет не из пары «Динамо» – «Алания».

«Спартак», конечно, способен проиграть под настроение и «Енисею» (при всем уважении к андердогу), но «Динамо» класснее, а «Алания», если сможет пройти «Динамо», в финале сыграет при случае за семерых – причем в смысле как самоотдачи, так и затейливости.

Говорю это при том, что мне в целом понравилось, как играет «Спартак», если брать один матч с ЦСКА. Но дееспособным в финале, где он, весьма вероятно, окажется, «Спартак будет», если сможет поступательно расти оставшийся месяц.

То есть – если Ваноли действительно что-то нащупывает, а не просто удачливо выбросил кубики на 6/6 в четвертьфинале», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

  • Оба матча 1/2 финала Кубка пройдут в Москве.
  • Даты игр – 11 и 12 мая.

Вспомните все российский клубы за всю историю

Новости по теме
Директор «Енисея» Ивахов – о «Спартаке» в 1/2 финала Кубка: «Думаю, шансы – 50 на 50»
Тюкавин: «Хотелось бы встретиться со «Спартаком» в финале Кубка России»
Форвард «Енисея» Окладников: «Предполагал, что нам попадется «Спартак». Хочется играть с сильнейшими»
Источник: телеграм-канал Василия Уткина

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

21.04.2022 23:21
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +677

    SanInstructor 1 час назад

    «Сильно удивлюсь, если Уткин похудеет»

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1874

    LOKOfanatik19 1 час назад

    такое же мнение...

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11