Уткин: «Сильно удивлюсь, если победитель Кубка России выйдет не из пары «Динамо» – «Алания»

Блогер Василий Уткин поделился ожиданиями от полуфиналов и финала Кубка России сезона-2021/22.

«Сильно удивлюсь, если победитель Кубка России выйдет не из пары «Динамо» – «Алания».

«Спартак», конечно, способен проиграть под настроение и «Енисею» (при всем уважении к андердогу), но «Динамо» класснее, а «Алания», если сможет пройти «Динамо», в финале сыграет при случае за семерых – причем в смысле как самоотдачи, так и затейливости.

Говорю это при том, что мне в целом понравилось, как играет «Спартак», если брать один матч с ЦСКА. Но дееспособным в финале, где он, весьма вероятно, окажется, «Спартак будет», если сможет поступательно расти оставшийся месяц.

То есть – если Ваноли действительно что-то нащупывает, а не просто удачливо выбросил кубики на 6/6 в четвертьфинале», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Оба матча 1/2 финала Кубка пройдут в Москве.

Даты игр – 11 и 12 мая.

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