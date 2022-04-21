Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об игре легионеров команды в четвертьфинальном матче Кубка России против «Спартака» (0:1).

«Березуцкий сказал, что первый тайм был худшим в сезоне? Мне сложно сказать, это комментарий главного тренера.

Что касается легионеров, то начинали они ярко. Но Языджи по европейскому уровню – средний игрок. Да, первые матчи он выдал на эмоциях. Плюс удача тоже сопутствовала. Но последние три игры и эмоции не те, и техника не та.

Тренеру нужно с них спросить. Если сегодня эти легионеры занимают места российских игроков, то они должны быть ведущими игроками, как это было в первых играх.

В ЦСКА всегда так – Олич, Красич, Вагнер, Жо. Все эти футболисты держали стабильно высокий уровень. А когда одну-две игры сыграл и в носу ковыряешься – это не дело», – заявил Газзаев.

Языджи зимой перешел в ЦСКА из «Лилля» на правах аренды.

Он забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 9 матчах.

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