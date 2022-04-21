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Газзаев: «Языджи – средний игрок по европейскому уровню. Когда 1-2 матча сыграл и в носу ковыряешься - это не дело»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об игре легионеров команды в четвертьфинальном матче Кубка России против «Спартака» (0:1).

«Березуцкий сказал, что первый тайм был худшим в сезоне? Мне сложно сказать, это комментарий главного тренера.

Что касается легионеров, то начинали они ярко. Но Языджи по европейскому уровню – средний игрок. Да, первые матчи он выдал на эмоциях. Плюс удача тоже сопутствовала. Но последние три игры и эмоции не те, и техника не та.

Тренеру нужно с них спросить. Если сегодня эти легионеры занимают места российских игроков, то они должны быть ведущими игроками, как это было в первых играх.

В ЦСКА всегда так – Олич, Красич, Вагнер, Жо. Все эти футболисты держали стабильно высокий уровень. А когда одну-две игры сыграл и в носу ковыряешься – это не дело», – заявил Газзаев.

  • Языджи зимой перешел в ЦСКА из «Лилля» на правах аренды.
  • Он забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 9 матчах.

Вспомните все российский клубы за всю историю

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Источник: Sport24

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Комментарии1
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    Рейтинг: +523

    RUSARM 7 минут назад

    Ну он в аренде да и другие,кроме одного,так что все в руках ТШ,пусть решают!!

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