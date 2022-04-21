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Агент: «Возвращение Кордобы и Рамиреса в «Краснодар» зависит от политической ситуации»

Кристиан Вайн, агент игроков «Краснодара» Джона Кордобы и Кристиана Рамиреса, высказался о будущем своих клиентов в российском клубе.

«Ситуация по-прежнему остается очень нестабильной и неопределенной. У нас пока нет новостей о том, вернутся ли Кордоба и Рамирес в «Краснодар» или нет. Неизвестно, что будет дальше.

Хотят ли они вернуться? Все будет зависеть от текущей политической ситуации. Я не могу предвидеть будущее», — сказал Вайн.

  • «Краснодар» расторг или приостановил контракты со всеми легионерами.
  • Команда идет на 5-м месте в РПЛ.

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Источник: Sport24

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