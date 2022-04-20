Ваноли – о победе над ЦСКА: «Важный триумф для клуба в год столетия»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли подытожил матч 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (1:0). Единственный гол с пенальти забил Зелимхан Бакаев.

– Это ваша самая важная победа в карьере?

– Это важный триумф для меня и клуба, особенно в год столетия. Нам очень не хватает болельщиков. Когда они вернутся, нам будет еще лучше.

– Вам не кажется, что вы иногда слишком эмоциональны?

– Согласен. Как и футболистам, мне есть к чему стремиться.