Ваноли – о победе над ЦСКА: «Важный триумф для клуба в год столетия»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли подытожил матч 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (1:0). Единственный гол с пенальти забил Зелимхан Бакаев.
– Это ваша самая важная победа в карьере?
– Это важный триумф для меня и клуба, особенно в год столетия. Нам очень не хватает болельщиков. Когда они вернутся, нам будет еще лучше.
– Вам не кажется, что вы иногда слишком эмоциональны?
– Согласен. Как и футболистам, мне есть к чему стремиться.
- «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
- ЦСКА до кубкового матча дважды победил «Спартак» в сезоне РПЛ.
- Жеребьевка полуфинала Кубка России состоится завтра, 21 апреля.
Источник: «Спорт-Экспресс»