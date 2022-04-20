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Ваноли – о победе над ЦСКА: «Важный триумф для клуба в год столетия»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли подытожил матч 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (1:0). Единственный гол с пенальти забил Зелимхан Бакаев.

– Это ваша самая важная победа в карьере?

– Это важный триумф для меня и клуба, особенно в год столетия. Нам очень не хватает болельщиков. Когда они вернутся, нам будет еще лучше.

– Вам не кажется, что вы иногда слишком эмоциональны?

– Согласен. Как и футболистам, мне есть к чему стремиться.

  • «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
  • ЦСКА до кубкового матча дважды победил «Спартак» в сезоне РПЛ.
  • Жеребьевка полуфинала Кубка России состоится завтра, 21 апреля.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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20.04.2022 23:01
Комментарии3
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    Рейтинг: +4686

    ySS 1 час назад

    Расскажите парню историю клуба, победа в кубке, если случится, будет просто успехом

    0
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    Рейтинг: +16979

    Persona_non_Grata 1 час назад

    Триумф - это кубок, а это всего лишь шажок, хотя конечно и очень важный .

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    Рейтинг: +201

    saf05 1 час назад

    Какой триумф, просто дали 100 летие отпраздновать.

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