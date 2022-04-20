Самедов: «Я не брал откаты, это унизительно. У меня есть клиника пластической хирургии, склады, рестораны»

Бывший селекционер по молодежному футболу «Локомотива» Александр Самедов прокомментировал обвинения в том, что брал откаты в московском клубе.

– Это неправда. С кого я мог получить откаты?

– Я знаю истории про некоторых руководителей клубов, которые даже с небольших зарплат футболистов получали откаты.

– Слушай, если посмотреть на мою зарплату, и сколько я заработал... Про какие суммы идет речь?

– Давай возьмем 10 процентов – 25 тысяч рублей в месяц. Тебе были бы интересны такие деньги?

– У меня есть клиника пластической хирургии, которая хорошо зарабатывает, у меня есть склады, рестораны и то, что я заработал за карьеру. Представляешь, как это было бы для меня унизительно...

Я знаю, что есть такие люди, которые подходят к футболистам и берут. Не применительно к «Локомотиву» – в принципе. Ты представляешь, как это унизительно и как можно замараться в этом?