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Самедов: «Я не брал откаты, это унизительно. У меня есть клиника пластической хирургии, склады, рестораны»

Бывший селекционер по молодежному футболу «Локомотива» Александр Самедов прокомментировал обвинения в том, что брал откаты в московском клубе.

– Это неправда. С кого я мог получить откаты?

– Я знаю истории про некоторых руководителей клубов, которые даже с небольших зарплат футболистов получали откаты.

– Слушай, если посмотреть на мою зарплату, и сколько я заработал... Про какие суммы идет речь?

– Давай возьмем 10 процентов – 25 тысяч рублей в месяц. Тебе были бы интересны такие деньги?

– У меня есть клиника пластической хирургии, которая хорошо зарабатывает, у меня есть склады, рестораны и то, что я заработал за карьеру. Представляешь, как это было бы для меня унизительно...

Я знаю, что есть такие люди, которые подходят к футболистам и берут. Не применительно к «Локомотиву» – в принципе. Ты представляешь, как это унизительно и как можно замараться в этом?

  • Самедов покинул «Локомотив» в начале апреля.
  • Он работал в селекционном отделе клуба с января 2021 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 15:57
Комментарии2
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    Рейтинг: +7056

    vladik12 2 часа назад

    Фруктовые лавки-шалавки еще, наверное. Арбузные там, дынные...

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    Рейтинг: +1515

    Беспонтий > vladik12 45 минут назад

    и в лужниках рынок

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