Самедов – о конфликте с Цорном: «Я не готов был закрыть рот и тупо выполнять чьи-то хотелки»

Александр Самедов назвал причину ухода с поста старшего селекционера по молодежному футболу «Локомотива».

– Была ситуация с Томасом по контрактам футболистов «Казанки». Мы не нашли общий язык по тому, у кого какие должны быть контракты. Изначально проговаривалась одна сумма, а в итоге цифры были завышены.

– Журналист Иван Карпов писал про конкретную историю ваших разногласий.

– Было задание от генерального директора подписать контракты с шестью футболистами на определенную сумму. Чтобы было полегче, я взял на себя троих футболистов, он вел переговоры с клиентами Шпинева.

– Появлялась информация о сумме в 150 тысяч рублей в месяц, что это был потолок при подписании контрактов. Это правда?

– Да.

– Но Цорн предлагал игрокам контракты выше этой суммы?

– Да.

– В несколько раз?

– Не в несколько раз, но сумма была выше.

– Что дальше?

– Переговоры полностью взял на себя Томас, и в итоге у всех контракты были одинаковые.

– Выше, чем изначально предполагалось?

– Конечно.

– Ты с Цорном обсуждал это?

– У нас больше не было ни одного диалога. Мы просто здоровались и все.

– Это ключевая история в вопросе твоего ухода из «Локо»?

– Тогда испортились отношения с Томасом. Я ему показал всем видом, что есть генеральный директор и была дана определенная команда.

– Ты понимал, что это испортит отношения?

– Понимал, но я не готов был закрыть рот и тупо выполнять чьи-то хотелки. Тем более у меня есть свое понимание ситуации: есть футбольные люди, а есть те, кто делает свои дела.

– Не пробовал выйти на председателя совета директоров Плутника и обсудить это?

– Нет, я просто делал свою работу.