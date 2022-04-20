Самедов – о конфликте с Цорном: «Я не готов был закрыть рот и тупо выполнять чьи-то хотелки»

Александр Самедов назвал причину ухода с поста старшего селекционера по молодежному футболу «Локомотива».
– Была ситуация с Томасом по контрактам футболистов «Казанки». Мы не нашли общий язык по тому, у кого какие должны быть контракты. Изначально проговаривалась одна сумма, а в итоге цифры были завышены.
– Журналист Иван Карпов писал про конкретную историю ваших разногласий.
– Было задание от генерального директора подписать контракты с шестью футболистами на определенную сумму. Чтобы было полегче, я взял на себя троих футболистов, он вел переговоры с клиентами Шпинева.
– Появлялась информация о сумме в 150 тысяч рублей в месяц, что это был потолок при подписании контрактов. Это правда?
– Да.
– Но Цорн предлагал игрокам контракты выше этой суммы?
– Да.
– В несколько раз?
– Не в несколько раз, но сумма была выше.
– Что дальше?
– Переговоры полностью взял на себя Томас, и в итоге у всех контракты были одинаковые.
– Выше, чем изначально предполагалось?
– Конечно.
– Ты с Цорном обсуждал это?
– У нас больше не было ни одного диалога. Мы просто здоровались и все.
– Это ключевая история в вопросе твоего ухода из «Локо»?
– Тогда испортились отношения с Томасом. Я ему показал всем видом, что есть генеральный директор и была дана определенная команда.
– Ты понимал, что это испортит отношения?
– Понимал, но я не готов был закрыть рот и тупо выполнять чьи-то хотелки. Тем более у меня есть свое понимание ситуации: есть футбольные люди, а есть те, кто делает свои дела.
– Не пробовал выйти на председателя совета директоров Плутника и обсудить это?
– Нет, я просто делал свою работу.
- Самедов покинул клуб в начале апреля.
- Он работал в селекционном отделе клуба с января 2021 года.