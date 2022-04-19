Баженов: «В «Спартаке» я сильно загонялся. Там слишком большое давление – от любви до ненависти полшага»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов рассказал о психологических проблемах во время выступления за столичный клуб.

— Ни жалеешь о том, как сложилась твоя карьера?

— У меня такой склад ума, что об этом я не жалею. Это ведь мой путь, в этом был весь я. Как я могу об этом жалеть?

— Неужели самоедством не занимался?

— Когда играл, занимался. Очень вредно. Всем советую не заниматься этой херней, ну или в правильной дозе — день, полтора. Есть очень много хороших футболистов, которые постоянно занимаются самоедством. Им очень сильно это мешает в карьере.

— До какой стадии доходили твои загоны?

— В «Спартаке» я слишком сильно загонялся. Это длилось годами. Не из-за какого-то конкретного эпизода, а вообще — раз ошибка, потом другая, начинаешь копаться в себе.

Просто в «Спартаке» слишком большое давление — от любви до ненависти полшага, после любой ошибки нагнетание. Я не умел фильтровать это все, отсекать ненужное, в итоге накапливалась боязнь ошибки.

Но, с другой стороны, за это нам и платят большие деньги — надо понимать, куда ты переходишь.