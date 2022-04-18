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Алберто: «Не было сомнений перед переходом в «Зенит». Единственное – это климат»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто рассказал, что решение о трансфере в петербургский клуб далось ему легко.

«У меня практически не было сомнений. Единственное, наверное, в чeм я чуть-чуть сомневался – это климат, потому что я никогда не уезжал за пределы Бразилии.

Ну а по всему остальному у меня никогда не было никаких сомнений: ни по чемпионату, ни по клубу, ни по инфраструктуре. Плюс мне многое рассказали бразильцы, которые здесь играют.

Знал ли я что-то про Санкт-Петербург? Всe, что я знал о Санкт-Петербурге до переезда в «Зенит» – это «Газпром-Арена», потому что я внимательно следил за ЧМ-2018 и, конечно, Санкт-Петербург с его стадионом был одним из главных действующих лиц.

Картинка по телевизору казалась потрясающей, но вживую, он выглядит ещe лучше, как и сам город с его прекрасной архитектурой. Я очень рад, что играю за «Зенит», – сказал бразилец.

  • В январе «Зенит» купил Алберто за 25 миллионов евро.
  • Форвард забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

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Источник: «Мяч Production»

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18.04.2022 23:35
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