Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
2 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
3 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?

Алберто: «Дзюба похож на бразильца своим образом и поведением»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто высказался о партнере по команде Артеме Дзюбе.

«Мне кажется, русские ребята чуть более серьeзные, меньше шутят и постоянно подкалывают друг друга, как это делают в Бразилии.

Но и в «Зените» есть шутники, вот, например, Дзюба похож на бразильца своим образом и поведением.

Периодически он называет меня по имени и дальше шутит, наверное, ведь я до конца не понимаю русский и что он там говорит», – сказал Алберто.

  • В январе «Зенит» купил форварда за 25 миллионов евро.
  • Он забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

Новости по теме
Алберто: «Русский язык непростой, но я буду работать» 4
Орлов – об Юри Алберто: «Таких игроков в РПЛ больше нет. Возьмите Соболева – небо и земля» 9
Алберто второй раз подряд признан лучшим игроком матча «Зенита». Он куплен за 25 миллионов 2
Источник: «Мяч Production»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 21:40
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +4644

    ySS 5 секунд назад

    Был лучшего мнения о бразильцах)

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +62318

    portero 18 минут назад

    Дзюба дурак и шутки у него дурацкие...
    Такие красивые русские слова говорит, хорошо что ты их не понимаешь, в табло ему иногда надо бить, за его шутки...

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11