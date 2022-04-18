Алберто: «Дзюба похож на бразильца своим образом и поведением»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто высказался о партнере по команде Артеме Дзюбе.
«Мне кажется, русские ребята чуть более серьeзные, меньше шутят и постоянно подкалывают друг друга, как это делают в Бразилии.
Но и в «Зените» есть шутники, вот, например, Дзюба похож на бразильца своим образом и поведением.
Периодически он называет меня по имени и дальше шутит, наверное, ведь я до конца не понимаю русский и что он там говорит», – сказал Алберто.
- В январе «Зенит» купил форварда за 25 миллионов евро.
- Он забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 10 матчах.
Источник: «Мяч Production»