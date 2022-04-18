Алберто: «Дзюба похож на бразильца своим образом и поведением»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто высказался о партнере по команде Артеме Дзюбе.

«Мне кажется, русские ребята чуть более серьeзные, меньше шутят и постоянно подкалывают друг друга, как это делают в Бразилии.

Но и в «Зените» есть шутники, вот, например, Дзюба похож на бразильца своим образом и поведением.

Периодически он называет меня по имени и дальше шутит, наверное, ведь я до конца не понимаю русский и что он там говорит», – сказал Алберто.