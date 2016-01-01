Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
2 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
3 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?

«Барса» призвала фанатов не бойкотировать матч с «Кадисом» ради Хави и команды

«Барселона» попросила своих фанатов отказаться от бойкота домашнего матча 32-го тура Примеры с «Кадисом» из-за событий на ответной игре 1/4 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом».

  • Матч на «Камп Ноу» посетили минимум 20 тысяч фанатов «Айнтрахта».
  • По разным данным, в Барселону приехали 30 тысяч болельщиков из Германии.
  • «Айнтрахт» победил «Барсу» (3:2) и по сумме двух матчей вышел в полуфинал.

Руководители «Барсы» призвали фанатов изменить свое решение. Вице-президент клуба Елена Форт лично попросила одну из фанатских группировок прийти на «Камп Ноу» ради Хави и команды.

Фанаты примут окончательное решение в ближайшие часы.

Новости по теме
Фанаты «Барсы» бойкотируют матч с «Кадисом» из-за 20 тысяч болельщиков «Айнтрахта» на «Камп Ноу» 4
Леау, Нуньес и Жезус – в шорт-листе «Барселоны» (Marca)
Месси забил 3 гола в 21 матче Лиги 1. В прошлом сезоне он был лучшим бомбардиром Примеры 4
Источник: Sport.es

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:37
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11