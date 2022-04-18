«Барса» призвала фанатов не бойкотировать матч с «Кадисом» ради Хави и команды

«Барселона» попросила своих фанатов отказаться от бойкота домашнего матча 32-го тура Примеры с «Кадисом» из-за событий на ответной игре 1/4 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом».
- Матч на «Камп Ноу» посетили минимум 20 тысяч фанатов «Айнтрахта».
- По разным данным, в Барселону приехали 30 тысяч болельщиков из Германии.
- «Айнтрахт» победил «Барсу» (3:2) и по сумме двух матчей вышел в полуфинал.
Руководители «Барсы» призвали фанатов изменить свое решение. Вице-президент клуба Елена Форт лично попросила одну из фанатских группировок прийти на «Камп Ноу» ради Хави и команды.
Фанаты примут окончательное решение в ближайшие часы.
- «Барселона» примет «Кадис» сегодня, 18 апреля.
- Каталонский клуб идет на 2-м месте в Примере.
Источник: Sport.es