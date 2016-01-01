Фанаты «Барсы» бойкотируют матч с «Кадисом» из-за 20 тысяч болельщиков «Айнтрахта» на «Камп Ноу»

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Фанаты «Барселоны» бойкотируют домашний матч 32-го тура Примеры с «Кадисом» из-за событий на ответной игре 1/4 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом».
- Матч на «Камп Ноу» посетили минимум 20 тысяч фанатов «Айнтрахта».
- По разным данным, в Барселону приехали 30 тысяч болельщиков из Германии.
- «Айнтрахт» победил «Барсу» (3:2) и по сумме двух матчей вышел в полуфинал.
Активные фанаты «Барселоны» из группировки La Grada de Animacion объявили, что в знак протеста не пойдут на матч с «Кадисом».
Они осудили систему, при которой держатели сезонных абонементов на матчи «Барсы» могут продавать свои билеты, что «дает доступ на стадион туристам и фанатам гостей».
- «Барселона» примет «Кадис» сегодня, 18 апреля.
- Каталонский клуб идет на 2-м месте в Примере.