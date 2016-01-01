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Фанаты «Барсы» бойкотируют матч с «Кадисом» из-за 20 тысяч болельщиков «Айнтрахта» на «Камп Ноу»

Фанаты «Барселоны» бойкотируют домашний матч 32-го тура Примеры с «Кадисом» из-за событий на ответной игре 1/4 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом».

  • Матч на «Камп Ноу» посетили минимум 20 тысяч фанатов «Айнтрахта».
  • По разным данным, в Барселону приехали 30 тысяч болельщиков из Германии.
  • «Айнтрахт» победил «Барсу» (3:2) и по сумме двух матчей вышел в полуфинал.

Активные фанаты «Барселоны» из группировки La Grada de Animacion объявили, что в знак протеста не пойдут на матч с «Кадисом».

Они осудили систему, при которой держатели сезонных абонементов на матчи «Барсы» могут продавать свои билеты, что «дает доступ на стадион туристам и фанатам гостей».

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Источник: Sport.es

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Комментарии4
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    Рейтинг: +10

    fgjhfgjgh 24 минуты назад

    Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
    теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
    king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

    0
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    Рейтинг: +857

    Дубина 25 минут назад

    Обидели девочек) хахахах!!! Не плачьте только.

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    Рейтинг: +1048

    Artemka444 1 час назад

    А чем проблема то, стадион вмещает почти 100 , пришли бы тысяч 70 и нормуль всё было бы

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    Рейтинг: +2414

    acor94 1 час назад

    Ждём 20 тысяч фанатов Кадиса)) дураки ведь, сами не ходят на игры а ещё и удивляются))

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