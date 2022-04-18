Фанаты «Барсы» бойкотируют матч с «Кадисом» из-за 20 тысяч болельщиков «Айнтрахта» на «Камп Ноу»

Фанаты «Барселоны» бойкотируют домашний матч 32-го тура Примеры с «Кадисом» из-за событий на ответной игре 1/4 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом».

Матч на «Камп Ноу» посетили минимум 20 тысяч фанатов «Айнтрахта».

По разным данным, в Барселону приехали 30 тысяч болельщиков из Германии.

«Айнтрахт» победил «Барсу» (3:2) и по сумме двух матчей вышел в полуфинал.

Активные фанаты «Барселоны» из группировки La Grada de Animacion объявили, что в знак протеста не пойдут на матч с «Кадисом».

Они осудили систему, при которой держатели сезонных абонементов на матчи «Барсы» могут продавать свои билеты, что «дает доступ на стадион туристам и фанатам гостей».