Ребров: «Страшно представить, что 1/10 истории «Спартака» я провeл в клубе»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров поздравил клуб со 100-летним юбилеем.

«Страшно представить, что 1/10 истории «Спартака» я провeл в клубе. И не просто клубе, а самом любимом и популярном миллионами болельщиков по всему миру.

Так было, есть и будет! Побеждай и процветай, родной «Спартак-Москва». С юбилеем», – написал Ребров в своем телеграм-канале.