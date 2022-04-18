Ребров: «Страшно представить, что 1/10 истории «Спартака» я провeл в клубе»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров поздравил клуб со 100-летним юбилеем.
«Страшно представить, что 1/10 истории «Спартака» я провeл в клубе. И не просто клубе, а самом любимом и популярном миллионами болельщиков по всему миру.
Так было, есть и будет! Побеждай и процветай, родной «Спартак-Москва». С юбилеем», – написал Ребров в своем телеграм-канале.
- Вратарь выступал за «Спартак» с августа 2011-го по ноябрь 2021-го года.
- В 131 матче он пропустил 151 гол.
Источник: телеграм-канал Артема Реброва