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Терюшков: «Думаю, «Химки» останутся в РПЛ. Команда на правильном пути»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о шансах команды избежать вылета из РПЛ в этом сезоне.

«Химки» не проигрывают пять матчей. Команда на правильном пути? Безусловно. Мы начали выходить из затяжного кризиса, в котором оказались после осенней части чемпионата.

Сейчас мы спокойно из неe выходим. Думаю, что у нас всe получится, задачу на сезон выполним – останемся в Премьер-лиге.

Пока не хочется загадывать. Впереди ещe будет игра с прямым конкурентом – «Уфой». Надеюсь, что покажем и проявим себя в играх с «Зенитом» и «Спартаком». Но это всe в будущем», – сказал Терюшков.

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Источник: «Чемпионат»

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