Ваноли: «Самое сложное для «Спартака» в этом году – найти мотивацию»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поговорил о предстоящем кубковом матче против ЦСКА. По словам итальянца, у спартаковцев проблемы с мотивацией.

«В таких матчах, как с ЦСКА, на первое место выходит менталитет победителя, это точно. Можно ли сказать, что это мой самый важный матч за все время в «Спартаке»? Нет.

Самое сложное в этом году – найти мотивацию. Сам я мотивирован, у меня есть стимул, чтобы помогать расти ребятам и максимально вернуть команду на ведущие позиции. Мы должны прогрессировать от матча к матчу и понимать ответственность, которую мы испытываем, когда надеваем красно-белую майку», – сказал Ваноли.