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  • Ваноли: «Самое сложное для «Спартака» в этом году – найти мотивацию»

Ваноли: «Самое сложное для «Спартака» в этом году – найти мотивацию»

16 апреля 2022, 23:27
6

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поговорил о предстоящем кубковом матче против ЦСКА. По словам итальянца, у спартаковцев проблемы с мотивацией.

«В таких матчах, как с ЦСКА, на первое место выходит менталитет победителя, это точно. Можно ли сказать, что это мой самый важный матч за все время в «Спартаке»? Нет.

Самое сложное в этом году – найти мотивацию. Сам я мотивирован, у меня есть стимул, чтобы помогать расти ребятам и максимально вернуть команду на ведущие позиции. Мы должны прогрессировать от матча к матчу и понимать ответственность, которую мы испытываем, когда надеваем красно-белую майку», – сказал Ваноли.

  • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
  • Ваноли назначен летом.
  • Матч ЦСКА – «Спартак» состоится 20 апреля.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Ваноли Паоло
Комментарии (6)
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ySS
1650141250
Самое сложное для Спартака - это выбирать тактику на матч с учетом состояния и сил соперника.
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Валерий2705
1650147830
То есть для сраптака не вылететь в ФНЛ уже не мотивация? Понимают, что там им самое место. И правильно!
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ilichkadr
1650172976
До макаронника пока ещё не дошло, что главная мотивация у игроков, особенно с российским паспортом это его контракт.
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Garrincha58
1650176908
у Спартака две мотивации победить в сезоне ЦСКА вот в сейчас в Кубке посмотрим на эту мотивацию
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zigbert
1650212071
Важнейший матч для Спартака. Настраивать даже не придется.
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