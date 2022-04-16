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Ваноли: «Самое сложное для «Спартака» в этом году – найти мотивацию»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поговорил о предстоящем кубковом матче против ЦСКА. По словам итальянца, у спартаковцев проблемы с мотивацией.

«В таких матчах, как с ЦСКА, на первое место выходит менталитет победителя, это точно. Можно ли сказать, что это мой самый важный матч за все время в «Спартаке»? Нет.

Самое сложное в этом году – найти мотивацию. Сам я мотивирован, у меня есть стимул, чтобы помогать расти ребятам и максимально вернуть команду на ведущие позиции. Мы должны прогрессировать от матча к матчу и понимать ответственность, которую мы испытываем, когда надеваем красно-белую майку», – сказал Ваноли.

  • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
  • Ваноли назначен летом.
  • Матч ЦСКА – «Спартак» состоится 20 апреля.

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Источник: «Р-Спорт»

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16.04.2022 23:27
Комментарии1
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    Рейтинг: +4620

    ySS 51 минуту назад

    Самое сложное для Спартака - это выбирать тактику на матч с учетом состояния и сил соперника.

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