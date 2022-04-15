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  • Шунин: «Динамо» не могло проиграть «Ахмату» в день рождения клуба»

Шунин: «Динамо» не могло проиграть «Ахмату» в день рождения клуба»

15 апреля 2022, 23:38
2

Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался после матча 25-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:0). У него голевой пас.

«Мне, конечно, было безумно приятно, [что на матч приехала вдова Льва Яшина Валентина Тимофеевна]. Спасибо огромное клубу, что организовали такую встречу. Я очень часто общаюсь с Валентиной Тимофеевной и знаю, как ей сложно было приехать. Для меня это непередаваемые эмоции. Очень приятно, что она сегодня была на нашем матче. Рад, что в день рождение клуба мы выиграли. Мы просто не могли проиграть», – сказал Шунин.

  • Динамовскому клубу в этом году 99 лет.
  • Команда идет в РПЛ 2-й.
  • Яшина поздравила Шунина со вступлением в клуб Льва Яшина для вратарей со 100+ сухими матчами в карьере.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Динамо Ахмат Шунин Антон
Комментарии (2)
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Vitaga
1650071022
некторым и 100летний юбилей не мешает проигрывать. так что и динамики могли слить
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BarStep
1650090028
Вот это я понимаю, люди планомерно готовятся к столетию клуба.. Честь и хвала им! Не то что некоторые.. Сами обосрались по полной и других вокруг себя обляпывают.. То не так говорят про них То не так свистят им То не так трава растет..
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