Шунин: «Динамо» не могло проиграть «Ахмату» в день рождения клуба»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался после матча 25-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:0). У него голевой пас.

«Мне, конечно, было безумно приятно, [что на матч приехала вдова Льва Яшина Валентина Тимофеевна]. Спасибо огромное клубу, что организовали такую встречу. Я очень часто общаюсь с Валентиной Тимофеевной и знаю, как ей сложно было приехать. Для меня это непередаваемые эмоции. Очень приятно, что она сегодня была на нашем матче. Рад, что в день рождение клуба мы выиграли. Мы просто не могли проиграть», – сказал Шунин.