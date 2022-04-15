Вдова Яшина перед игрой с «Ахматом» поздравила Шунина со вступлением в клуб Яшина

Вдова бывшего вратаря «Динамо» Льва Яшина Валентина Тимофеевна приехала на матч 25-го тура РПЛ против «Ахмата». Она поздравила со вступлением в клуб Яшина голкипера москвичей Антона Шунина. В церемонии поучаствовал и экс-динамовец Владимир Пильгуй.

В символическом клубе Яшина находятся российские вратари со 100+ сухими матчами в карьере.