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РПЛ предложила четыре варианта проведения следующего сезона

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, что обсуждалось на сегодняшнем заседании рабочей группы по формату следующего сезона РПЛ.

«Сегодня рассматривали форматы. Эти форматы обсуждали. Решили отложить, изучить, а потом принять решение. Было четыре варианта предложено.

Вопрос о моратории на вылет и тому подобное? Это был четвертый вариант. А так были варианты с плей-офф, варианты с Кубком лиги. Это РПЛ предложил четыре варианта.

Пока еще не готово решение. Мы просто сегодня впервые их увидели. Мы пока такие вопросы не принимали.

Мораторий на вылет не рассматривали. Но я думаю, что его нужно рассматривать. Должен сохраняться спортивный принцип», – сказал Сайманов.

По информации «РБ Спорт», были предложены следующие форматы:

  • 16 клубов – как сейчас, в 2 круга;
  • 18 клубов – в 2 круга;
  • 16 команд и далее деление на 2 восьмерки по итогам, играющие в один круг;
  • 16 клубов и далее по итогам турнир за 1-4 место.

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Источник: «РБ Спорт»

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