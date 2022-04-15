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РПЛ предложила четыре варианта проведения следующего сезона

15 апреля 2022, 17:20
2

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, что обсуждалось на сегодняшнем заседании рабочей группы по формату следующего сезона РПЛ.

«Сегодня рассматривали форматы. Эти форматы обсуждали. Решили отложить, изучить, а потом принять решение. Было четыре варианта предложено.

Вопрос о моратории на вылет и тому подобное? Это был четвертый вариант. А так были варианты с плей-офф, варианты с Кубком лиги. Это РПЛ предложил четыре варианта.

Пока еще не готово решение. Мы просто сегодня впервые их увидели. Мы пока такие вопросы не принимали.

Мораторий на вылет не рассматривали. Но я думаю, что его нужно рассматривать. Должен сохраняться спортивный принцип», – сказал Сайманов.

По информации «РБ Спорт», были предложены следующие форматы:

  • 16 клубов – как сейчас, в 2 круга;
  • 18 клубов – в 2 круга;
  • 16 команд и далее деление на 2 восьмерки по итогам, играющие в один круг;
  • 16 клубов и далее по итогам турнир за 1-4 место.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Рубин
Комментарии (2)
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Slavan62
1650039689
Самое разумное это кубок лиги, может даже с приглашением белорусов, казахов и остальных желающих
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Plyash
1650049460
Дурни,лучше бы ещё и перенос чемпионата на лето запланировали.Сколько можно задницу морозить.
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