Агента Лунева на год отстранили от футбольной деятельности

Антон Смирнов, агент вратаря сборной России и «Байера» Андрея Лунева, не сможет заниматься футбольной деятельностью в течение года.

Об отстранении агента заявил председатель комитета по этике РФС Семен Андреев.

«По обращению президента РПЛ мы рассмотрели высказывания Антона Смирнова на предмет возможных нарушений регламента по этике.

Мы обнаружили многочисленные факты публичных оскорблений других лиц, в том числе субъектов футбола.

По этой причине к нему были применены санкции в виде денежного штрафа в размере 125 тысяч рублей и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на один год», – сказал Андреев.