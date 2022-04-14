Свинов: «Федун сказал, что в плане финансирования все будет нормально»

Вратарь «Спартака» Илья Свинов рассказал об обещании владельца клуба Леонида Федуна стабильно финансировать команду, несмотря на санкции.

– Ты сам часто пересекался с Федуном, видел его вблизи?

– Раза четыре. В ВИП-ложе на «Динамо», на сборы он приезжал несколько раз. А после победы над «Кубанью» в Кубке Леонид Арнольдович заходил в раздевалку.

– Что сказал?

– Похвалил команду за игру: «Продолжайте в том же духе». А еще сказал, что в плане финансирования все будет нормально, чтобы мы не переживали: «Делайте свою работу, а я буду делать свою».