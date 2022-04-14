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  • Свинов: «Федун сказал, что в плане финансирования все будет нормально»

Свинов: «Федун сказал, что в плане финансирования все будет нормально»

14 апреля 2022, 21:58
2

Вратарь «Спартака» Илья Свинов рассказал об обещании владельца клуба Леонида Федуна стабильно финансировать команду, несмотря на санкции.

– Ты сам часто пересекался с Федуном, видел его вблизи?

– Раза четыре. В ВИП-ложе на «Динамо», на сборы он приезжал несколько раз. А после победы над «Кубанью» в Кубке Леонид Арнольдович заходил в раздевалку.

– Что сказал?

– Похвалил команду за игру: «Продолжайте в том же духе». А еще сказал, что в плане финансирования все будет нормально, чтобы мы не переживали: «Делайте свою работу, а я буду делать свою».

  • «Спартак» зимой купил Свинова у «Факела» за 250 тысяч евро.
  • Футболист заключил с московским клубом контракт до 2025 года.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Свинов Илья Федун Леонид
Комментарии (2)
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portero
1649963430
дадут ли Илье шанец на поле выйти или лавку протирать....
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zigbert
1650024603
Хорошо если так. Не хотелось бы иметь клубы без стабильного финансирования.
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