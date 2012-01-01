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Черчесов: «РПЛ немного сильнее чемпионата Венгрии»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов сравнил чемпионаты России и Венгрии.

«Футбол в Венгрии очень разный. С «Дебреценом» вот играли – у них тренер испанец, в чемпионате есть сербские специалисты, тренер из Германии. Все исповедуют немного разный футбол.

Да, мы десять игр не проигрываем, но только последняя победа была с крупным счeтом (3:0). Матчи очень сложные, никто не хочет уступать. Мы стараемся работать на максимум.

В чемпионате хорошие шансы на титул, боремся за Кубок. Мы знали, куда идeм и за что будем бороться. Здесь есть игроки хорошего уровня.

Последним, кто играл с клубом из Венгрии, был ЦСКА. Результат мы помним, но это две игры. В целом РПЛ немного сильнее», – сказал Черчесов.

  • «Ференцварош» лидирует в чемпионате с 9-очковым отрывом.
  • Черчесов возглавляет команду с декабря.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии6
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    Рейтинг: +5033

    AtticusFinch 54 минуты назад

    Немного сильнее...что ты несёшь....

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    Рейтинг: +4671

    _Marqella_ 1 час назад

    Юморнул Стас,вроде ни кого не обидел...Какая Венгрия,почему немного??? Вон, спроси у КБ они всё знают...С 10-го места видней...

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    Рейтинг: +10

    kostilio > _Marqella_ 1 час назад

    Спартак тут при чем ?? вообще не в тему

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    Рейтинг: +4671

    _Marqella_ > kostilio 1 час назад

    А Стас не КБ ???

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    Рейтинг: +9558

    "supermax" > _Marqella_ 19 секунд назад

    Сама не поняла че написала да? Но тут главное Спартак задеть... Хах

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    Рейтинг: +343

    Сделаны из Дерева 1 час назад

    Такой же колхозный чемпионат,как и у нас.

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