Черчесов: «РПЛ немного сильнее чемпионата Венгрии»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов сравнил чемпионаты России и Венгрии.

«Футбол в Венгрии очень разный. С «Дебреценом» вот играли – у них тренер испанец, в чемпионате есть сербские специалисты, тренер из Германии. Все исповедуют немного разный футбол.

Да, мы десять игр не проигрываем, но только последняя победа была с крупным счeтом (3:0). Матчи очень сложные, никто не хочет уступать. Мы стараемся работать на максимум.

В чемпионате хорошие шансы на титул, боремся за Кубок. Мы знали, куда идeм и за что будем бороться. Здесь есть игроки хорошего уровня.

Последним, кто играл с клубом из Венгрии, был ЦСКА. Результат мы помним, но это две игры. В целом РПЛ немного сильнее», – сказал Черчесов.