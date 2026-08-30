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  • На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже

На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже

30 августа, 15:32
8

Проспартаковский блогер Михаил Борзыкин написал пост в адрес президента РПЛ Александра Алаева.

Поводом послужил сомнительный пенальти в матче 6-го тура РПЛ «Факел»«Зенит» (0:1).

«Сан Саныч, ты-то что молчишь, милостливый государь? Разборка Мележиков – Фетисов, в которой ты в глазах футбольной тусовки предстал не тем, кем хочешь казаться, осталась позади. Лига, которой ты руководишь, страдает от газовой интоксикации. Поднимись на трибуну, возьми слово, дай свою оценку.

Понимаю: страшно выступать против могущественных людей, которые в том числе сидят в РФС. Время нынче неспокойное, могут и должности лишить, и чего хуже. Допустят тебя до следующих выборов президента РПЛ, а потом снимут, сославшись на то, что рубашки плохо постираны и галстуки не того цвета.

Но быть-то как, Сан Саныч? Ты же видел эпизод и наверняка понимаешь, что даже если там футболистов поменять местами, пенальти поставили бы все равно. Это же циничное убийство соревнования, за которое ты в ответе, в угоду амбициям и девиациям отдельных граждан, замучивших уже всех.

Ты же, Сан Саныч, не какой-то петрушка, а целый президент. Чуть ли не единственный в верхушке нашего футбола не газовых кровей. Вступись за клубы, за болельщиков. Подари надежду. Пусть это ничего не изменит, но хотя бы мы будем знать, что в начальстве есть те, кто против этого беспредела.

Пора решать: Саныч ты или ссаныч», – написал Борзыкин.

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Источник: телеграм-канал Михаила Борзыкина
Россия. Премьер-лига Зенит Факел
Комментарии (8)
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BarStep
1788093606
Ой, дурень-то какой! Секта А секта - это приговор и даже не диагноз уже
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Дубина
1788095020
ЗПРФ!! ФФФся страна ненавидит этих блох!!
Ответить
andrei-sarap-yandex
1788099289
ДУБИНА И СПАРТАК-неизлечимы...в КРАСНОДАРе игроки быков играли руками в волейбол и никаких пенальти ...СУДЬИ на зарплате у КРАСНОДАРа.....позор судьям РФС И РПЛ
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