На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже

Проспартаковский блогер Михаил Борзыкин написал пост в адрес президента РПЛ Александра Алаева.

Поводом послужил сомнительный пенальти в матче 6-го тура РПЛ «Факел» – «Зенит» (0:1).

«Сан Саныч, ты-то что молчишь, милостливый государь? Разборка Мележиков – Фетисов, в которой ты в глазах футбольной тусовки предстал не тем, кем хочешь казаться, осталась позади. Лига, которой ты руководишь, страдает от газовой интоксикации. Поднимись на трибуну, возьми слово, дай свою оценку.

Понимаю: страшно выступать против могущественных людей, которые в том числе сидят в РФС. Время нынче неспокойное, могут и должности лишить, и чего хуже. Допустят тебя до следующих выборов президента РПЛ, а потом снимут, сославшись на то, что рубашки плохо постираны и галстуки не того цвета.

Но быть-то как, Сан Саныч? Ты же видел эпизод и наверняка понимаешь, что даже если там футболистов поменять местами, пенальти поставили бы все равно. Это же циничное убийство соревнования, за которое ты в ответе, в угоду амбициям и девиациям отдельных граждан, замучивших уже всех.

Ты же, Сан Саныч, не какой-то петрушка, а целый президент. Чуть ли не единственный в верхушке нашего футбола не газовых кровей. Вступись за клубы, за болельщиков. Подари надежду. Пусть это ничего не изменит, но хотя бы мы будем знать, что в начальстве есть те, кто против этого беспредела.

Пора решать: Саныч ты или ссаныч», – написал Борзыкин.