Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова, рассказал, что футболист снял дом в Стамбуле между базой и стадионом клуба.

Батраков перешел в «Галатасарай» 20 августа из московского «Локомотива», подписав контракт на пять лет.

29 августа полузащитник дебютировал за стамбульский клуб в матче третьего тура чемпионата Турции против «Гезтепе» (3:2).

21-летний россиянин вышел на поле перед началом второго тайма и отдал предголевую передачу в моменте со вторым голом своей команды.

«Сняли дом в комфортной близости и от базы, и от стадиона», – сказал Кузьмичев.

«У Алексея настроение боевое, в коллективе приняли отлично, он общается со всеми в команде. А там посмотрим, нужно время», – добавил агент полузащитника.