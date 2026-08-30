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«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»

30 августа, 11:59
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о ситуации в клубе.

  • «Локомотив» только за счет дополнительных показателей не идет в зоне вылета.
  • Впереди у «Локо» матч с «Балтикой» (6 сентября).
  • «Локо» выдал свой худший старт в истории чемпионата России.

«Мне очень жаль команду. Жаль, что такое происходит в «Локомотиве» – не понимаю, как можно довести хорошую, добротную команду до такого состояния. В последнее время продали более семи талантливых игроков: Самошников, Баринов, я уж не говорю о Карпукасе и Батракове. Ужас какой-то! Таких футболистов сразу не заменишь, и никакой молодeжной командой добиваться хороших результатов не получится.

«Строим новую команду», как говорят в руководстве, не означает, что надо продать всех звeзд. Это означает обнулить команду. Большие звeздные игроки не проявляются каждый месяц – их надо ценить, следить и создавать хорошие условия. Как можно было отпустить Баринова – воспитанника, капитана, лидера? Просто на ровном месте. Всe только из-за денег? Ну вот, получили. Такая стратегия «Локомотива» исходит из непонимания футбола. Цели построить действительно сильную команду нет, либо они просто ничего не понимают. Это всe равно что взять учеников музыкальной школы и сделать из них оркестр.

Я не вижу причин, почему скоро ситуация должна наладиться. Скоро закроется трансферное окно – кем усилились? «Крыльями Советов»? Посмотрела игру с «Динамо» – сердце кровью обливается. Что ни пас, то потеря, никаких точных ударов. Грустно», – сказала Смородская.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Смородская Ольга
Комментарии (2)
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Аид666
1788100660
Баринова вернуть надо...
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DOCTOR PENALTY
1788102932
Права женщина. Не поспоришь.
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