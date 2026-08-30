«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о ситуации в клубе.

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«Мне очень жаль команду. Жаль, что такое происходит в «Локомотиве» – не понимаю, как можно довести хорошую, добротную команду до такого состояния. В последнее время продали более семи талантливых игроков: Самошников, Баринов, я уж не говорю о Карпукасе и Батракове. Ужас какой-то! Таких футболистов сразу не заменишь, и никакой молодeжной командой добиваться хороших результатов не получится.

«Строим новую команду», как говорят в руководстве, не означает, что надо продать всех звeзд. Это означает обнулить команду. Большие звeздные игроки не проявляются каждый месяц – их надо ценить, следить и создавать хорошие условия. Как можно было отпустить Баринова – воспитанника, капитана, лидера? Просто на ровном месте. Всe только из-за денег? Ну вот, получили. Такая стратегия «Локомотива» исходит из непонимания футбола. Цели построить действительно сильную команду нет, либо они просто ничего не понимают. Это всe равно что взять учеников музыкальной школы и сделать из них оркестр.

Я не вижу причин, почему скоро ситуация должна наладиться. Скоро закроется трансферное окно – кем усилились? «Крыльями Советов»? Посмотрела игру с «Динамо» – сердце кровью обливается. Что ни пас, то потеря, никаких точных ударов. Грустно», – сказала Смородская.