«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»

Ведущая Okko Мария Мыльникова оценила дебют Алексея Батракова за «Галатасарай».

Российский полузащитник впервые сыграл за «Галатасарай» в матче 3-го тура чемпионата Турции против «Гeзтепе», который завершился победой его команды со счетом 3:2.

Батраков вышел на поле во втором тайме и записал на свой счет предголевую передачу.

В следующем туре «Галатасарай» встретится с «Истанбул Башакшехир» 6 сентября.

«Слушайте. Наблюдаю за дебютом Батракова.

Там котел Галатасарая бурлит, гудит, а он обостряет, угловые подает, бьет в падении…

На уверенном зашел!» – написала Мария.