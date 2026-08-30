«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»

Ведущая Okko Мария Мыльникова оценила дебют Алексея Батракова за «Галатасарай».
- Российский полузащитник впервые сыграл за «Галатасарай» в матче 3-го тура чемпионата Турции против «Гeзтепе», который завершился победой его команды со счетом 3:2.
- Батраков вышел на поле во втором тайме и записал на свой счет предголевую передачу.
- В следующем туре «Галатасарай» встретится с «Истанбул Башакшехир» 6 сентября.
«Слушайте. Наблюдаю за дебютом Батракова.
Там котел Галатасарая бурлит, гудит, а он обостряет, угловые подает, бьет в падении…
На уверенном зашел!» – написала Мария.
Источник: телеграм-канал Марии Мыльниковой