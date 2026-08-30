В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова

Музафер Айгюн, член трансферного комитета «Галатасарая», прокомментировал дебют полузащитника Алексея Батракова.

Российский полузащитник впервые сыграл за «Галатасарай» в матче 3-го тура чемпионата Турции против «Гeзтепе», который завершился победой его команды со счетом 3:2.

Батраков вышел на поле во втором тайме и записал на свой счет предголевую передачу.

В следующем туре «Галатасарай» встретится с «Истанбул Башакшехир» 6 сентября.

«Батраков оживил вчерашний матч своей энергией и для дебютной игры выступил хорошо. Мы с интересом ждeм, как он будет адаптироваться и развиваться в дальнейшем», – сказал Музафер.