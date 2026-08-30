Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами

Центральный защитник «Галатасарая» Арда Уньяй высказался о партнере Алексее Батракове после его дебюта.

Российский полузащитник впервые сыграл за «Галатасарай» в матче 3-го тура чемпионата Турции против «Гeзтепе», который завершился победой его команды со счетом 3:2.

Батраков вышел на поле во втором тайме и записал на свой счет предголевую передачу.

В следующем туре «Галатасарай» встретится с «Истанбул Башакшехир» 6 сентября.

«Батраков – очень душевный парень. Надеюсь, его трансфер будет к лучшему для всех. Мы очень рады его приезду в клуб.

Надеюсь, для него это тоже будет отличный сезон», – приводит слова Уньяя аккаунт Sporx в социальной сети Х.