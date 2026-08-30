Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»

Представитель полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев высказался о дебюте игрока.
– В первом матче Алексей не попал в стартовый состав. Ждали, что он сразу выйдет с первых минут?
– Я всегда это ожидаю (улыбается). В ближайшее время он будет игроком стартового состава. Ждал его выход в матче с «Гeзтепе», потому что при 1:1 надо было исправлять ситуацию.
- Российский полузащитник впервые сыграл за «Галатасарай» в матче 3-го тура чемпионата Турции против «Гeзтепе», который завершился победой его команды со счетом 3:2.
- Батраков вышел на поле во втором тайме и записал на свой счет предголевую передачу.
- В следующем туре «Галатасарай» встретится с «Истанбул Башакшехир» 6 сентября.
Источник: «Чемпионат»