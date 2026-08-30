Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»

Представитель полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев высказался о дебюте игрока.

– В первом матче Алексей не попал в стартовый состав. Ждали, что он сразу выйдет с первых минут?

– Я всегда это ожидаю (улыбается). В ближайшее время он будет игроком стартового состава. Ждал его выход в матче с «Гeзтепе», потому что при 1:1 надо было исправлять ситуацию.